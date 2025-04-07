台74未禮讓救護車被開單打官司 法官勘驗駁回

雲林陳姓女駕駛在台74未禮讓救護車遭開單並吊銷駕照，不服提起行政訴訟，法官認為確有未禮讓行為，判決駁回。示意圖。（記者陳建志攝）

2025/04/07 13:44

〔記者陳建志／台中報導〕雲林一名陳姓女駕駛，去年8月駕車行經台74線快速公路，因未禮讓救護車遭民眾檢舉開單，並吊銷駕照1年，陳女不服提起行政訴訟，主張因不確定救護車行駛方向，才會維持原車道行駛，並無惡意，但法官勘驗當時行車紀錄器影像，發現救護車接連提高警號音頻，並連續閃爍大燈陳女還是不讓道，確實有「聞救護車之警號，不立即避讓」的違規，訴請撤銷原處分為無理由，判決駁回。

判決指出，陳姓女駕駛去年8月13日下午4點多，駕駛自小客車行經台74線快速公路30公里處（大里路段）的內側車道，當時1輛救護車行駛在她後側卻未禮讓，其他用路人發現以行車紀錄器影像向警方檢舉，霧峰分局員警審視影像資料後，認為有「聞救護車之警號，不立即避讓」的違規，依法制單舉發開罰3600元，並吊銷駕照1年，且1年內不能考領駕照，陳女不服提起行政訴訟。

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陳女主張，其最初未聽見救護車警號聲，待其注意時，救護車已從後方接近，因認為當時旁邊另2線車道暢通，不確定救護車行駛方向，擔心變換車道會影響救護車行進，才選擇維持原車道行駛，並無惡意，希望撤銷罰單。

台中高等行政法院法官當庭勘驗檢舉的行車紀錄器影像，發現當時救護車鳴笛行駛於內側車道，前方1輛黑色休旅車立刻變換車道行駛到中線，但前方陳女駕駛的自小客車卻持續行駛在內側車道，救護車除持續鳴響警號行駛於內側車道外，並多次閃爍大燈示意讓道，但陳女仍繼續行駛在救護車前方，並未有開啟方向燈欲變換車道的舉動，救護車見狀乃提高警號音頻，並連續閃爍大燈示意，陳女還是不禮讓，救護車只好變換車道到中線超車。

法官認為，救護車警號的音量及音頻較大聲且清晰可辨，應不致使車輛駕駛人因緊閉車窗或車內有播放其他聲音而無法聽聞，且當時1輛黑色休旅車已立刻變換車道，陳女主張未聽聞救護車警號聲，難以採認。

法官認為，依道路交通安全規則第101條第3項第3款規定，汽車聽到執行緊急任務車輛的警號時，在同向二車道以上路段，與執行緊急任務車輛同車道的前車，應即向相鄰車道或路側避讓，陳女主張其因不確定救護車行向，而選擇維持原車道行駛，已經違反上述規定，認定確有「聞救護車之警號，不立即避讓」的客觀事實，因此訴請撤銷原處分為無理由，判決駁回。

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