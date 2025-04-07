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    這路口奪冠 彰縣19處科技執法上路滿月狂抓2146件違規

    19處科技執法系統上路滿月，彰化市中山路3段與彰南路1段351件奪冠。（圖由警方提供）

    19處科技執法系統上路滿月，彰化市中山路3段與彰南路1段351件奪冠。（圖由警方提供）

    2025/04/07 12:54

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣新增19處科技執法系統從3月1日上路取締，至4月1日滿月，縣警局交通隊今天（7日）公布1個月來，共取締超速、闖紅燈與車輛不禮讓行人件數達2146件，平均1天高達近72件，其中彰化市中山路3段與彰南路1段路口共取締351件奪冠。

    19處科技執法系統，取締項目多半具備超速、闖紅燈，其中6處還兼具取締「未禮讓行人」。縣警局官方網站及在地社群網站都有公告，並在科技執法路口現場設置提醒告示牌面的方式，主動告知民眾新增的科技執法路口及取締項目，以提醒用路人遵守交通規則。

    縣警局交通隊統計，19處科技執法系統上路1個月來，取締項目前3名分別是超速1593件、闖紅燈391件、車輛不禮讓行人102件，總計取締2146件。取締前3名路口，依序為彰化市中山路3段與彰南路1段351件、埤頭鄉斗苑東路313號前278件、北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口251件。

    超速違規處1200元至2400元罰鍰；闖紅燈處1800元至5400元罰鍰；車不禮讓行人處1200元至6000元罰鍰。

    交通隊表示，今年3月1日至4月1日19處科技執法路口交通事故發生9件，較去年同期減少2件。根據科技執法資料顯示，有安裝科技執法設備的路口，取締件數及車禍件數都有持續減少，顯見科技執法確實有發揮效果。

    交通隊指出，19處科技執法地點，其中6處兼具取締「未禮讓行人」，分別是彰化市光復路與和平路口、員林市莒光路與至善街口、 員林市南昌路與中正路口、秀水鄉彰水路1段與中山路口、北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口、溪湖鎮東環路與員鹿路2段路口。

    北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口以251件高居第3名。 （圖由警方提供）

    北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口以251件高居第3名。 （圖由警方提供）

    埤頭鄉斗苑東路313號前以278件居次。（圖由警方提供）

    埤頭鄉斗苑東路313號前以278件居次。（圖由警方提供）

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