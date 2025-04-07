黃牛票上架未售出也罰 北市專案小組已罰86件逾2291萬元

台北市政府防治黃牛票成立專案小組，至今已裁罰86件黃牛案件，累計裁罰總額為2291萬7000元。（資料照）

2025/04/07 12:44

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府防治黃牛票成立專案小組，至今已裁罰86件黃牛案件，累計裁罰總額為2291萬7000元，單一案件最高罰款達264萬元，文化局表示，不少涉案者因對法律認知不足而違法，強調只要上架販售，不管有沒有售出，皆屬違法，協助者也有法律責任。

文化局表示，依《文化創意產業發展法》，違法加價販售票券，將面臨票面價值10至50倍的罰鍰，截至今年4月2日已裁罰86件，多起案例都顯示，涉案者多因法律認知不足或一時貪心，或認為協助取貨代售不涉違法，事實上，無論是否完成交易或僅是協助，都須負擔法律責任。

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一名約30歲的女子，將2張原價5880元演唱會票券加價至5萬2000元販售，被查獲後表示並非刻意從中獲利，票券也未售，但依《文化創意產業發展法》第10條之1規定以及文化部112年9月11日函釋，「販售」行為包含在網路上架、陳列及兜售，並不限於實際售出，因此即便未完成交易，上架販售仍屬違法。因加價幅度為4.42倍，每張裁罰倍數為40倍，最後被裁罰47萬400元。

另有人受他人委託在網路兜售2張原價5880元演唱會票券，加價至5萬5000元，售出後兩人分潤，雖同前例未成功售出，但仍違反文創法，且依照《行政罰法》第14條規定，多人共同策劃及進行加價轉售，有「共同故意」與「分工合作」，皆會依情節輕重針對參與者分別裁處。

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