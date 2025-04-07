台中看守所主管糾眾圍毆打破受刑人脾臟？ 中檢：查無實證已簽結

有網友在臉書社團「爆料公社」爆料，指稱楊姓受刑人前年在台中看守所內被黃姓主任打到脾臟破裂，但台中地檢署今天表示，查無實證已簽結。（擷取自「爆料公社」）

2025/04/07 12:20

〔記者陳建志／台中報導〕台中看守所遭網友爆料，2023年6月時一名楊姓受刑人遭黃姓主任帶頭圍毆，黃姓主任還拿T字鎖將他打到脾臟撕裂傷送醫，但事後向監察院、台中地檢署陳情、提告，最後都不了了之，質疑是「官官相護」；台中地檢署表示，楊男先後兩次提告傷害，但調查後都查無實證，已經簽結。

有網友在臉書社團「爆料公社」爆料表示，2023年6月8日早上10點到12點間，一名在台中看守所誠舍的楊姓受刑人遭上銬在主管台前，先被打巴掌質問「主管問話是不會回嗎？」後來又被圍毆，黃姓主任除用腳踹前胸，還拿T字鎖狂打左後背，造成楊男脾臟撕裂傷，忍了2天才在6月10日緊急送醫治療，之後在療養舍住了2個月。

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爆料者表示，楊姓受刑人後來提告，但是台中地檢署和監察院調查後都不了了之，質疑根本是「官官相護」，並說2023年6月楊男的就醫紀錄就是鐵證，希望能請律師聯絡楊同學。

台中地檢署今天表示，楊姓受刑人2023年和2024年先後提告過2次傷害，表示在看守所內遭毆打，但是檢察官調查後並無發現相關事實，兩次都已簽結。

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