台中男騎車背槍嚇壞人 經查攜玩具槍參加《魷魚遊戲》角色扮演

警方查扣的玩具槍。（警方提供）

2025/04/07 12:07

〔記者許國楨／台中報導〕「那個人背一把槍欸！」台中市鄭姓男子5日晚間騎車行經南屯區路口時，被發現背著一把長槍街頭馳騁，引發路人驚呼甚至還有目擊者在社群平台發文，瞬間掀起熱議，警方獲報展開追查，原來鄭男當天參加韓劇《魷魚遊戲》中的角色扮演，才自備玩具槍道具，但因與真槍酷似，仍依違反社會秩序維護法函請裁罰。

台中市第四分局今天指出，有民眾於社交平台發文表示，5日晚間在南屯區河南路與公益路口，目睹一名騎乘機車的男子疑似攜帶槍械，行徑引人側目，引發網友熱議與社群轉發，轄區黎明派出所接獲通報後，隨即主動展開調查，迅速鎖定28歲的鄭姓男子，並還原整起事件的前因後果。

請繼續往下閱讀...

原來鄭男當天下午參加一場在一中街舉行的COSPLAY活動，扮演韓劇《魷魚遊戲》中的神秘工作人員角色，身上的那把「槍」其實是仿真玩具槍，是角色必備道具，晚間10點多活動結束，鄭男騎機車從北區回南屯租屋處，因為機車置物箱放不下道具槍，索性直接背在身上。

不料就這麼一個造型，讓不少路人心驚驚，以為真有槍枝上街，引起不小騷動，經查，該槍為全塑膠材質，無法發射任何子彈或BB彈，無殺傷力，鄭男表示，這把槍是他先前在網路上買的，價格約1000元，純粹是角色扮演用，並無惡意。

然警方強調，雖然是玩具，惟因其外型酷似真槍，足以造成社會恐慌，依《社會秩序維護法》第65條第3款規定，依法報請法院裁罰，並查扣該玩具槍。

第四分局長陳祥麟表示，民眾參與Cosplay、角色扮演或其他相關活動時，若使用仿真道具或槍械模型，應謹慎評估使用及攜帶方式，尤其於公開場合行動前應妥善收納，避免引起不必要的誤會，提醒民眾無正當理由攜帶與真槍外觀相似之玩具槍械，已違反社會秩序維護法相關規定，切勿以身試法。

鄭男5日參加角色扮演活動後，背著玩具槍引起恐慌，警方依法查處。（網友waryu_scott_1128提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法