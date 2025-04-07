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    澎湖空港快線與公車擦撞 澎管處緊急啟動計程車運送旅客

    空港快線與公車發生擦撞意外，一度造成交通阻塞。（馬公警分局提供）

    空港快線與公車發生擦撞意外，一度造成交通阻塞。（馬公警分局提供）

    2025/04/07 11:49

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公北辰市場為市區主要交通要衢，各線公車路線匯集於此，今（7）日上午7時32分許，正值上班車水馬龍時間，1部空港快線大客車與公車，在馬公市中華路與北辰街岔路口發生擦撞，雖然車輛僅輕微損傷，但航班時間固定，搭車民眾權利不能受損，因此澎管處雇請3部計程車，將乘客分送至澎湖機場，避免影響行程。

    馬公警分局調查指出，今日上午7時32分許，1部空港快線大客車，沿中華路市區往郊區方向行駛右轉北辰街，行至馬公市中華路與北辰街岔路口，與1部往風櫃方向公車，在公車停等區上下乘客時發生擦撞致肇事，無人受傷。因車損輕微雙方當場和解，雙方均無飲酒，詳細肇事原因，刻由警方調查中。

    雖然輕微車輛損傷，車輛可以正常行駛，製作筆錄就可以繼續行駛，除了影響當班次空港快線外，上午8時跟8時40分回程公車都受影響，但針對上午7時20分乘客，澎管處直接請3台計程車協助送往澎湖機場，所有旅客都能順利搭機，並未受到車禍影響而延誤，也延續空港快線一貫好評。

    空港快線為澎管處去年8月29日推出「台灣好行-澎湖空港快線」，今年1月13日起正式更新站點配置，進一步完善服務範圍與便利性，新增北辰市場（勝國）站與開拓館（澎湖縣政府）站，調整國際廣場（福朋喜來登）及公車總站上下車位置，並將原有的第三漁港（雅霖）站與澎澄飯店（南海遊客中心）站合併為南海遊客中心（澎澄、雅霖）站，起迄站點調整為澎湖機場及馬公港。

    馬公北辰市場位於鬧區交通要衢，車水馬龍流量相當大。（記者劉禹慶攝）

    馬公北辰市場位於鬧區交通要衢，車水馬龍流量相當大。（記者劉禹慶攝）

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