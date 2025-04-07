澎湖清明掃墓火災案件銳減 近年推動撿骨入塔政策奏效

澎湖縣政府消防局清明節統計，今年件數、面積最少。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/04/07 11:08

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年清明連續假期，大批澎湖民眾返鄉掃墓，以往「烽火連天」景象，今年不復見。根據澎湖縣政府消防局統計，今年清明節連假期間（4月3日至6日），因掃墓引發之雜草火警案件共計2件，出勤人車總計8車16人，燃燒面積合計約500平方公尺，幸無人員傷亡，創下歷年新低紀錄。

今年清明連續假期掃墓火警，分別是4月4日上午9時39分，於澎湖縣馬公市山水里499-10號附近雜草火警，出動人車3車5人，燃燒面積約200平方公尺。第2起火警是4月6日下午3時42分，馬公市鎖港往烏崁路段墓地燒草火警，出動人車5車11人，燃燒面積約300平方公尺。

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根據澎湖縣政府消防局統計，歷年清明節火警，2022年清明節（4月2至5日）火警3件、出動車次28車、出勤59人次、燃燒面積16500平方公尺；2023 年清明節（4月2至5日）火警4件、出動車次27車、出勤67人次、燃燒面積28310平方公尺；2024 年清明節（4月4至7日）火警5件、出動車次23車、出勤50人次、燃燒面積7100平方公尺；2025年清明節（4月3至6日）火警2件、出動車次8車、出勤16人次、燃燒面積500平方公尺。

澎湖縣政府消防局再次呼籲，民眾從事掃墓祭祖、節慶祭祀活動時，應儘量減少焚燒紙錢、燃燒雜草等用火行為，以避免火災發生。

清明節連續假期火災減少，與撿骨入塔政策奏效有關。（澎湖縣政府消防局提供）

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