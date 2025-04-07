死囚王麟凱槍決前聲請停止執行 憲法法庭一致決不受理

黃麟凱被判死刑定讞，一月槍決前聲請停止執行的暫時處分，憲法法庭一致裁定不受理。（記者楊國文攝）

2025/04/07 11:07

〔記者楊國文／台北報導〕在軍中服役的黃麟凱性侵殺害前女友並勒斃女友母親，被判死定讞，原月16日晚間執行槍決；不過，執行前，委任律師向大法官聲請暫時處分案，請求在法務部長鄭銘謙簽准死刑令前停止執行死刑。憲法法庭審查庭大法官謝銘洋、蔡彩貞、尤伯祥3人均認為，此聲請案並無本案繫屬憲法法庭，不符聲請要件，以一致決裁定不受理。

黃麟凱和律師聲請主張，依憲法法庭去年做成的「13年憲判字第8號」判決，死刑僅限於犯罪情節屬最嚴重，且符合最嚴密正當法律程序之情形，黃麟凱是否有情緒障礙衝動控制或其他情形的精神障礙和心智缺陷，而不應處以死刑，有詳加調查的必要，因此提起暫時停止執行，避免因執行死刑，使黃遭受難以回復的重大損害，及侵害其生命權。

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但憲法法庭審查庭謝銘洋大法官3人認為，此件暫時處分聲請案並無本案繫屬於憲法法庭，與規定要件不合，以一致決裁定不受理。

32歲的黃麟凱2009年就讀新北市立三重商工附設進修學校，在校期間認識王女，交往成為班對，2012年畢業，2013年7月協議分手，2人交往期間，黃麟凱因曾盜領王女帳戶內20餘萬元，2013年9月間被王女發覺後催討，引起黃麟凱心生不滿。

2014年10月1日，入伍服役不到1個月的黃麟凱潛入王女住處，用童軍繩勒斃王母，埋伏1小時後再性侵及勒死王女。一、二審和更一審都判死刑，最高法院2017年認定「惡性至極、罪責至重」，判死確定。今年1月16日執死死刑槍決。

黃麟凱被槍決後，尚有36名死刑犯待執行槍決。

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