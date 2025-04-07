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    報稅送稅務員二手HERMES精品皮夾 工作室負責人緩起訴

    台北地檢署。（資料照）

    台北地檢署。（資料照）

    2025/04/07 10:14

    〔記者王定傳／台北報導〕台北市中山區一家室內裝修工作室王姓負責人，去年4月前往財政部台北國稅局中南稽徵所申報營業稅時，為了感謝一名柯姓輔導員輔導他計算銷售額及申報營業稅，把藏有二手HERMES精品皮夾的星巴克紙袋，放在柯員櫃台前：「我有小禮物要送你」，台北地檢署認定王男觸犯貪污治罪條例不違背職務行為交付賄賂罪嫌，考量他犯罪情節尚屬輕微，坦承犯行，態度良好，予以緩起訴處分，期間1年，並向公庫支付8萬元。

    檢方調查，50多歲的王男設立的工作室去年1月成立後，未依規定於同年3月15日申報「113年1-2月銷售額暨統一發票明細表」，經財政部國稅局中南稽徵所通知補辦，王隨即於同年4月12日下午5時許，至柯姓稅務員櫃台請柯輔導他填寫申請書及統一發票明細表。

    檢方調查，王男在準備離開時，突然把藏有二手HERMES精品皮夾的星巴克紙袋，放在柯員櫃台前說：「謝謝你教我完成及幫忙很感謝，我有小禮物要送你」；柯打開發現是皮夾通報中南稽徵所服務管理股，並轉交紙袋及皮夾給國稅局政風室。

    檢方認定王男觸犯貪污治罪條例不違背職務行為交付賄賂罪嫌，考量他犯罪情節尚屬輕微，坦承犯行，態度良好，予以緩起訴處分，期間1年，並向公庫支付8萬元。

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