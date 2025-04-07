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    移民署破私菸廠 台越跨國職場戀被拆抱頭痛哭

    私菸工廠遭查獲，越籍移工「阿芬」與陳男得知跨國戀夢碎，2人當場抱頭痛哭，阿芬還哭喊「我不要回去！」（圖由彰化專勤隊提供）

    私菸工廠遭查獲，越籍移工「阿芬」與陳男得知跨國戀夢碎，2人當場抱頭痛哭，阿芬還哭喊「我不要回去！」（圖由彰化專勤隊提供）

    2025/04/07 09:22

    〔記者湯世名／彰化報導〕移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊今天（7日）宣布破獲一個私菸工廠，查獲陳姓台籍幹部與5名越南籍男女失聯移工，起出大批菸品。專勤隊指出，1名越籍移工「阿芬」與陳男得知跨國戀夢碎，2人當場抱頭痛哭，阿芬還哭喊「我不要回去！」陳男再三保證不會變心且會到越南探望，她才坦然接受。

    彰化縣專勤隊指出，他們接獲檢舉有多名外國人在彰化縣埔心鄉民宅中包裝私菸，經該隊追查，上月中旬會同海巡署及彰化縣警局等單位前往突檢，發現隱身巷弄中的平凡住宅竟是地下私菸包裝工廠，由台籍幹部小陳（33歲）負責管理失聯移工阿芬（31歲）及其他4名逾期居留的越籍男女工作。

    現場香菸及包裝盒堆滿客廳，經清點現場有大量未經政府檢驗的劣質菸品，包括香菸逾5000包、紙菸逾3000包、散裝紙菸1萬1700餘包，分別包裝成3種品牌香菸，準備上市牟利，其他還有包裝機、封膜機、加熱器、黏膠板等；私菸及器材市值估計逾200萬元。

    查緝過程中阿芬在看到移民署人員時，知道自己面臨遣返，與陳男抱頭痛哭，在陳男再三保證會到越南找阿芬且不會變心之下，才讓阿芬收拾悲傷情緒。經了解，陳男平日負責管理和分配工作，阿芬與陳男朝夕相處下成為戀人，平常還擔任其與越南同鄉間的翻譯。

    本案查獲的5名逾期停居留人士由移民署依法收容，並通知非法雇主到案說明，釐清非法僱用及仲介情事，調查完畢後將依就業服務法函送主管機關裁處；查獲的相關證物則由彰化縣政府查扣帶回沒入，依菸酒管理法規定裁處。

    移民署彰化縣專勤隊破獲私菸工廠，查獲陳姓台籍幹部與5名越南籍男女失聯移工，起出大批菸品。 （圖由彰化專勤隊提供）

    移民署彰化縣專勤隊破獲私菸工廠，查獲陳姓台籍幹部與5名越南籍男女失聯移工，起出大批菸品。 （圖由彰化專勤隊提供）

    移民署彰化縣專勤隊破獲私菸工廠，查獲陳姓台籍幹部與5名越南籍男女失聯移工。 （圖由彰化專勤隊提供）

    移民署彰化縣專勤隊破獲私菸工廠，查獲陳姓台籍幹部與5名越南籍男女失聯移工。 （圖由彰化專勤隊提供）

    移民署彰化縣專勤隊在私菸工廠起出大批菸品。 （圖由彰化專勤隊提供）

    移民署彰化縣專勤隊在私菸工廠起出大批菸品。 （圖由彰化專勤隊提供）

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