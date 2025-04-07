慣竊遭逮瀉到軟腳 豐原警一舉動突破心防

警方起出潘姓竊嫌作案的工具及衣物。（民眾提供）

2025/04/07 09:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原區自去年 12 月起陸續發生數起侵入工廠竊盜案，豐原分局接獲民眾報案後立即成立專案小組，鎖定潘姓慣竊涉有重嫌，經報請台中地方檢察署檢察官指揮偵辦，今年3月至潘嫌住處搜索，起出作案衣物及贓證物，潘嫌坦承於去年12月至今年2月共犯下7起竊案，得手金額約89萬元，檢方依刑法加重竊盜罪起訴。

有趣的是，潘嫌遭查獲時不斷要求要上廁所拉肚子，警方原以為潘嫌藉故裝病欲拖延時間，經觀察後見潘嫌確實身體不適，便將其帶至醫院看診，醫生診斷為感染諾羅病毒，潘嫌因感動警方帶同看診，對於所犯罪行才全數坦承。

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警方調查，豐原區發生多起竊盜案，竊嫌慣用手法都是在深夜時持金屬鉗子破壞工廠的門窗後行竊，並會以外套、帽子、口罩等裝扮遮掩外，更會以雨傘等工具把現場監視器鏡頭移位，以規避警方查緝，再入內翻箱倒櫃竊取現金、手錶、金飾等，警方調閱監視器，以車追人，鎖定住在台中市南區的潘姓慣竊（男，53歲）涉有重嫌。

警方蒐證完備後，今年3月持台中地方法院核發的搜索票前往潘嫌住處搜索，當場查扣作案衣物、工具及被害人遭竊手錶等贓證物，潘嫌坦承犯案，警方全案詢畢後依涉嫌刑法竊盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，檢察官認潘嫌惡性重大且有反覆實施之虞，向台中地方法院聲押獲准，並於3月底依加重竊盜罪起訴。

潘嫌進入工廠盜的影像。（民眾提供）

潘嫌作案時的穿著依物及包包。（民眾提供）

警方到潘嫌住處搜索，並將其逮捕。（民眾提供）

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