搶銀樓20萬金飾摔車被擒 無業男被重判5年4月

南市六分局員警帶回搶走銀樓金項鍊的郭姓男嫌犯（右白衣者）。（記者王俊忠翻攝）

2025/04/07 00:01

〔記者王俊忠／台南報導〕住台南的30多歲郭姓男子，於2024年10月19日上午到台南南區1家銀樓佯稱要買金飾，老闆拿出1條1兩6錢多重的金項鍊給郭男觀看，郭趁隙搶走金鍊、奪門而出騎機車逃跑。老闆從後抱住郭遭拖行受傷；但郭機車也連撞多輛路旁汽、機車後倒地，受害老闆與路人聯手壓制郭、交給警方。台南地院依準強盜罪判郭嫌5年4月重刑。

據了解，郭男在案發時疑因沒有工作、又欠他人債務，經濟狀況不佳、壓力大，以致鋌而走險。

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判決指出，郭男於2024年10月19日上午10點21分許到台南南區文南里內1家銀樓，他向銀樓老闆佯稱要買金飾，老闆拿出1條「1兩6錢6分」重的金項鍊給郭觀看，郭男趁老闆不注意之際、奪取這條金項鍊就往門外跑，並跨上他停在銀樓附近的機車。

銀樓老闆見狀追上去、用雙手抱住搶金項鍊的郭嫌，郭嫌仍發動機車拖行老闆數公尺遠，使得老闆膝蓋擦傷（傷害部分未提告訴）。接著，郭嫌騎機車沿途碰撞多輛路旁的汽、機車，他人車重心不穩倒地。銀樓老闆即與行經的路人聯手壓制郭、並報警逮人，警方將郭嫌帶回轄區市警六分局查辦，並起出郭搶得的1條金項鍊、歸還銀樓。

對於1條1兩6錢6分重的金項鍊，台南寶麗寶銀樓說，如含工資，目前市值約近20萬元；華珍銀樓則估說約值21萬元。

郭嫌於犯後在警察訊問、檢方偵查到台南地院開庭過程都坦承犯行，與受害的銀樓老闆證述大致相符，並有相關事證，佐證郭嫌犯行可以認定。

台南地院合議庭法官指，郭嫌搶走金項鍊，原本構成刑法搶奪罪要件，後因他為防護贓物、脫逃，騎機車拖行抱住他的銀樓老闆，導致老闆跌倒受傷。郭嫌騎機車拖行銀樓老闆的強暴手段，客觀足以妨礙老闆阻止郭逃離現場，應成立「準強盜罪」，考量郭嫌正值青壯年，竟搶奪他人財物還為逃跑對受害人施以強暴行為，殊為不該，判郭嫌5年4月徒刑，還可上訴。

郭男騎機車逃離時人車倒地被擒，員警蒐證調查。（記者王俊忠翻攝）

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