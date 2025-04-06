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    中壢街頭衝突！泰男喝茫與同鄉大小聲 不滿被勸離竟襲餐廳員工

    桃園中壢站前街頭衝突！泰男喝茫了與同鄉大小聲，不滿被勸離竟對26歲的林姓工作人員發起攻擊。（翻攝自Threads）

    桃園中壢站前街頭衝突！泰男喝茫了與同鄉大小聲，不滿被勸離竟對26歲的林姓工作人員發起攻擊。（翻攝自Threads）

    2025/04/06 17:32

    〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢火車站前的中正路商圈的馬路，昨（5）晚8點許發生一件酒後衝突傷人事件，一名34歲泰籍男子「阿加」與同鄉在酒席上發生口角，隨後被店家工作人員勸阻離開，過程中，「阿加」情緒失控，突然出拳攻擊26歲的林姓工作人員，導致林男受輕微擦挫傷。

    與衝突現場相距約400公尺的中壢警分局中壢派出所員警獲報後，立即快步趕抵現場，發現己經喝茫的「阿加」情緒激動無法冷靜，將他控制並帶回派出所。經訊問後，於今日依傷害罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。

    警方呼籲，民眾應適量飲酒，避免情緒激動或失控造成不必要的爭執與傷害。若遇到類似糾紛，應保持冷靜並儘早報警，讓警方協助處理，確保社會秩序與大家的安全。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    桃園中壢站前街頭衝突！泰男喝茫了與同鄉大小聲，不滿被勸離竟對26歲的林姓工作人員發起攻擊。（翻攝自Threads）

    桃園中壢站前街頭衝突！泰男喝茫了與同鄉大小聲，不滿被勸離竟對26歲的林姓工作人員發起攻擊。（翻攝自Threads）

    桃園中壢站前街頭衝突！泰男喝茫了與同鄉大小聲，不滿被勸離竟對26歲的林姓工作人員發起攻擊。（翻攝自Threads）

    桃園中壢站前街頭衝突！泰男喝茫了與同鄉大小聲，不滿被勸離竟對26歲的林姓工作人員發起攻擊。（翻攝自Threads）

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