一中商圈成安全帽失竊熱點 大頭娃娃揪NG掛法

警方派出吸睛的警察大頭娃娃宣導。（警方提供）

2025/04/06 17:56

〔記者許國楨／台中報導〕「別讓安全帽變成小偷的戰利品！」這句醒目的紅布條標語，近日出現在台中市北區一中商圈街頭，第二分局公園派出所趁著清明連假，出動人氣警察大頭娃娃，搭配現場實演與趣味宣導，除揪出常見的安全帽NG掛法，也教導民眾如何正確保管安全帽，防範宵小趁虛而入。

台中市知名觀光景點「一中商圈」，每逢假日機車族人潮湧現，不少騎士貪圖方便，將安全帽掛在「把手旁」或「放在座墊」上，卻成為竊賊覬覦的目標，讓小偷有機可乘，也助長了竊賊猖獗的風氣，經警方統計，今年1至3月，光是該商圈就發生了11起安全帽失竊案件，已成失竊熱點。

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為了喚起民眾重視，第二分局公園派出所特別趁著清明兒童連假期間，派出警察大頭娃娃前往熱鬧的商圈進行防竊宣導，除利用路邊停放的機車實地示範，除現場揪出常見的安全帽NG掛法，也由所長吳政和向來往民眾解說放車廂、上鎖具、離車帶走的「安全帽防竊三要點」。

此外，員警也在現場掛上了醒目的紅布條，標語上寫著：「別讓安全帽成為小偷的戰利品」，用幽默的方式吸引民眾目光的同時，也強調離開機車時必須將安全帽放入車廂內或使用安全帽鎖進行固定，以避免遭竊。

第二分局長鍾承志提醒市民，安全帽一旦遭竊，騎士不僅面臨出行困難，還可能影響日常生活與安全，無論是逛街還是出遊，隨身攜帶的包包、貴重物品也要特別保管，避免將財物置於無人看管的地方，並且注意防範扒竊，透過防竊宣導，希望提高市民對於財物安全的重視，減少不必要的損失。

員警在現場掛上醒目的紅布條，標語上寫著：「別讓安全帽成為小偷的戰利品」。（警方提供）

大頭娃娃揪出常見的安全帽NG掛法。（警方提供）

大頭娃娃示範安全帽正確保管方式。（警方提供）

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