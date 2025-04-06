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    趁台灣祭伸鹹豬手！21歲色狼襲女子 樂迷包圍就逮

    警方移送林男（中）。（警方提供）

    警方移送林男（中）。（警方提供）

    2025/04/06 16:41

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣祭昨是最後一天活動，未料晚間活動最高潮，1名21歲林姓男子，竟趁人多時伸出鹹豬手，對同場某名女子性騷，女子當場指證歷歷，在附近的10多名友人也目睹，直接把林男圍住，並立即報警，警方訊後依違反性騷擾防治法移送屏東地方檢察署偵辦。

    昨天晚間是台灣祭的「壓軸」，案發後該女性被害人的朋友在網路社群媒體曝光，控訴該名林姓男子將手伸進女性朋友的衣服內性騷，而且同行共有10多名友人皆目睹此行為，男子卻依舊「裝沒事」。

    同行友人在案發後即立刻向正在會場巡查的恆春分局員警報案，員警當場查獲該名犯嫌，現場經被害人及在場證人指證，警詢後認林姓男子涉有嫌疑，恆警將其依違反性騷擾防治法移送檢方。

    恆春分局分局長郭懷澤呼籲，台灣祭是正向、陽光的音樂活動，也提供了一個可貴的音樂交流機會，不容不法份子實施各項非法行為，警方將繼續嚴正執法，給樂迷一個單純享受音樂的環境。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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