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    參加LINE投票被盜帳號密碼 刑事局籲絕不能給簡訊驗證碼

    刑事局提醒，朋友傳訊拉票幫寵物投票，勿輸入社群帳號密碼。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局提醒，朋友傳訊拉票幫寵物投票，勿輸入社群帳號密碼。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/04/06 16:44

    〔記者姚岳宏／台北報導〕近來社群帳號遭詐騙集團盜取災情頻傳，特別是假借幫忙寵物或子女才藝競賽網路票選，投票後誘騙民眾輸入「LINE帳號、密碼」及最重要的一次性「驗證碼」，或是假冒社群媒體業者如IG、FB、WhatsApp等邀請升級認證帳號的詐騙手法，結果認證完反而社群帳號被盜走。

    刑事警察局呼籲，社群媒體業者應盡管理的責任，除協助阻止客戶帳號遭盜用，在發生帳號遭盜用時能及時取回，避免客戶帳號成為詐欺的跳板，刑事局近期也聯繫LINE公司，已獲善意回應，LINE公司將於近日改版，讓遭盜用客戶可以迅速取回帳號，避免親友遭騙。

    日前有許姓女子向警方反映，她在Instagram收到好友私訊，傳送名為「繪畫大公投」的網址，要求許女幫自己小孩畫作競賽投票，許女因是好友私訊便不疑有他，依指示點擊網址，網站隨即跳出需登入LINE進行投票的畫面，許女輸入LINE帳號、密碼及手機驗證碼後，便發現自己的LINE帳號遭盜用，詐團取得許女帳號後，假借許女名義向LINE帳號內好友借錢，許女一氣之下匯款新台幣一元至詐欺集團所提供的帳戶，並向警方報案，打算摧毀詐騙集團的人頭戶。

    刑事局提出具體建議，包括勿隨意輸入社群帳號密碼；一次性防詐認證碼OTP提交前要三思；密切關注LINE近期將推出的1.54版本，建議迅速更新。若遇到有任何疑慮時，務必立即撥打165反詐騙專線或110報案專線諮詢，避免財損遭詐。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    刑事局提醒，LINE沒有推出輔助認證機制，簡訊認證碼絕對不能給。（記者姚岳宏翻攝）

    刑事局提醒，LINE沒有推出輔助認證機制，簡訊認證碼絕對不能給。（記者姚岳宏翻攝）

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