無照男車牌遭扣竟懸掛友人車牌上路 連吃4罰單

李姓男子無照駕駛且吊照期間懸掛他人車牌行駛於道路，他與友人一口氣要接4張罰單。（民眾提供）

2025/04/06 17:08

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水警分局昨執行交通稽查勤務，在沙鹿區鎮南路二段95號前發現李姓男子駕駛的黑色賓士車，牌照與車身不符，李男坦承車牌遭吊銷才向友人借用車牌懸掛，警方並發現李男無照駕駛，5年來已第2次違規，依道路交通管理處罰條例，可分別處以3600以上10800元以下及6000元以上24000元以下罰鍰，警方當場告發並禁止其行駛。

警方表示，李男（24歲）駕駛黑色賓士轎車，被員警發現其發現牌照與車身不符，李男坦承其車牌日前遭吊扣，才向友借用車牌懸掛使用。

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不料，警方一查又發現李男無照駕駛5年內已第2次違規，分別違反道路交通管理處罰條例第12第1項第5款及第6款「使用他車牌照」、「牌照吊扣期間行駛」，可處新臺幣3600以上10800元以下罰鍰，李男要收2張罰單，連朋友也要受罰；另違反第21條第1項「無照駕駛」且「五年內違規2次」，可處新臺幣6000元以上24000元以下罰鍰，再加一張罰單。

警方除依法告發，並當場禁止李男行駛，並呼籲民眾車輛牌照吊扣期間，駕駛勿心存僥倖使用他車號牌行駛，亦應遵守各項交通規則，以維護用路人生命、財產安全。

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