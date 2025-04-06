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    癲狂男抄微笑單車砸布告欄 YouBike：評估車損後不排除提告

    蔡姓男子搬起YouBike砸向布告欄。（記者徐聖倫翻攝自Threads）

    蔡姓男子搬起YouBike砸向布告欄。（記者徐聖倫翻攝自Threads）

    2025/04/06 15:20

    〔記者徐聖倫／新北報導〕清明連假首日，有民眾晚間行經新北市三重三和路聽到聲聲巨響，循聲一瞧，竟然有名男子搬起一輛YouBike狠砸路邊公佈欄，砸完就離開現場，全程遭民眾錄下發上個人社群。警方獲報通知男子到案，YouBike公司也正評估車損，不排除提告毀損罪。

    4日晚間9時許，1名民眾出門買晚餐，行經三重區三和路四段，聽到聲聲巨響，竟是1名發狂男子，沿路對著路邊機車拳打腳踢，行至1處布告欄前，竟搬起身下的YouBike微笑單車，狠狠砸向布告欄，動靜之大嚇到不少人。

    影片被發上社群網站，當事人表示不知道這個是喝醉還另有原因讓他如此氣憤，也提到有其他路人協助報警，並提醒經過相關路段看到這名瘋狂男子務必避開，以維護自身安全。

    警方獲報後調閱監視器追蹤男子動向，查出確切身分為50歲蔡姓男子，他經通知主動到案，向警方供稱自己患有躁鬱症，有看醫生服藥，當時突然情緒不穩才做出如此失控之舉，他也對自己的行為感到抱歉。

    本案已通報YouBike公司，詳述案發經過，以及該公司可以提出告訴以保自身權益。YouBike公司目前已將被砸車輛進行毀損評估，屆時將究責影片中發狂男子的行為，提出毀損告訴。

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