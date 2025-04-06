打線上遊戲認識少女性侵還餵毒 色男犯7罪重判8年6月

陳姓男子打線上遊戲認識未滿16歲少女，除發生性行為、性侵、餵毒，還拍下性影像恐嚇，遭台中地院法官重判8年6月徒刑。（記者陳建志攝）

2025/04/06 14:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名陳姓男子，去年透過網路遊戲認識一名未滿16歲少女並交往，除了和她在旅社、摩鐵發生性關係，因少女無意繼續交往並發生性行為，陳男竟恐嚇將兩人發生性行為告知母親和男友，少女心生畏懼去年6月赴約遭陳男強制性交得逞並錄下性交過程，除餵毒還拘禁少女不讓她離開，之後又傳訊息恐嚇「我讓你紅翻天」揚言公開性影片，少女不堪其擾報案，警方將他逮捕送辦，台中地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等7犯刑，合併判處8年6月徒刑。

判決指出，陳姓男子去年4月透過網路遊戲「傳說對決」認識未滿16歲的少女並交往，卻在去年5月，先後在台中一家旅店、汽車旅館和少女發生性關係，後因少女無心維繫感情與繼續性關係，陳男心生不滿，去年6月5日傳訊息恫嚇，若未依約會面，將把兩人發生性關係的事告知少女母親和男友。

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少女心生畏懼，去年6月5日晚間赴約，陳男將她帶回住處強制性交得逞，過程中因少女不想看到陳男，拿布偶遮擋臉部，陳男竟趁機拿手機錄下性交過程和私處，事後還拿安非他命供少女吸食，且少女想離開，陳男搶走手機不讓她離開，直到當天上午8點多，少女再三允諾會遵守見面協議，才同意讓她搭乘計程車返家。

陳男去年6月6日起，為了脅迫少女繼續見面，傳訊息「你死定了」、「我送去學校給大家看」、「我讓你紅翻天」、「上傳後會很有趣」、「給你男友看流出來的樣子」、「截圖那些海報貼在你家門口」，少女不堪其擾向警方報案，員警獲報後前往陳男住處搜索，當場在手機查扣相關影像，將他帶回調查移送法辦。

台中地院法官審理後，認為陳男明知少女為14歲以上，未滿16歲少女，身心猶處於發展階段，判斷力及自我保護能力尚未成熟，竟為滿足個人私慾，對少女犯下本案多件犯行，嚴重侵害其身心健康與人格發展，加上未與少女達成和解，依違反兒童及少年性剝削防制條例等7案件，合併判處8年6月徒刑，可上訴。

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