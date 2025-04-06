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    收假日意外多！台8線小山貓翻覆工人命危、男騎車墜10米邊坡

    秀林鄉台八線寧安橋附近的181K，有男子因鏟裝機翻覆被壓在車內沒有呼吸心跳。（花蓮縣消防局提供）

    秀林鄉台八線寧安橋附近的181K，有男子因鏟裝機翻覆被壓在車內沒有呼吸心跳。（花蓮縣消防局提供）

    2025/04/06 13:51

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕清明連假最後一天，花蓮今天傳出多起意外，中橫公路台8線寧安橋附近有工人駕駛鏟裝機（俗稱小山貓），不明原因翻車，造成工人被壓住，到院前已失去生命跡象；此外，秀林鄉銅門村的米亞丸產業道路，今天上午也有機車騎士墜落山谷，掉落10米邊坡，幸好搜救人員接觸到傷者時意識仍清楚，送往醫院急救。

    花蓮縣消防局新秀消防分隊上午10點55分獲報，秀林鄉台8線181K寧安橋東邊的路段，有工程車翻覆造成人員受困，派遣新秀分隊救護車、器材車2車3人前往救援，發現傷者被卡在山貓駕駛座內，已經沒有呼吸心跳，立即將受困工人拉出車外急救，上午11點半傷者送往新城鄉國軍花蓮總醫院急救。

    另外，花蓮吉安警分局早上也接獲民眾求救電話，秀林鄉文蘭村米亞丸產業道路，有一名男子騎機車墜谷，轉報花蓮縣消防局出動壽豐、吉安分隊及特搜大隊前往救援，男子墜落幾乎垂直的邊坡，深度約10米，幸好男子命大，消防局壽豐分隊小隊長曾守德回報，接觸患者時意識清楚，已送往花蓮慈濟醫院急救。

    消防局立即將傷者送往花蓮國軍805醫院。（花蓮縣消防局提供）

    消防局立即將傷者送往花蓮國軍805醫院。（花蓮縣消防局提供）

    秀林鄉台八線寧安橋附近的181K，有男子因鏟裝機翻覆被壓在車內沒有呼吸心跳，消防局立即將傷者送往花蓮國軍805醫院。（花蓮縣消防局提供）

    秀林鄉台八線寧安橋附近的181K，有男子因鏟裝機翻覆被壓在車內沒有呼吸心跳，消防局立即將傷者送往花蓮國軍805醫院。（花蓮縣消防局提供）

    花蓮秀林鄉文蘭村米亞丸產業道路男子騎機車墜谷，消防局派員前往救援。（消防局提供）

    花蓮秀林鄉文蘭村米亞丸產業道路男子騎機車墜谷，消防局派員前往救援。（消防局提供）

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