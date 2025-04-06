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    逆子不滿被管教 竟持衣架痛毆熟睡母判6月

    新北地院審結，認定周男行為已觸犯傷害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑6月。（記者吳昇儒翻攝）

    新北地院審結，認定周男行為已觸犯傷害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑6月。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/04/06 13:59

    〔記者吳昇儒、徐聖倫／新北報導〕新北市周姓男子不滿母親因小事碎念他，竟在去年2月19日深夜，持衣架毆打熟睡中的母親。隔日上午，周男仍未消氣，再度動手。周母不堪其擾，報警處理。新北地院審結，認定周男行為已觸犯傷害直系血親尊親屬罪，判處有期徒刑6月。

    檢警調查，30多歲的周姓男子與母親同住一個屋簷下，長期因不滿母親管教，2人偶有口角衝突。但周男情緒較不穩定，就算是小事情，也很容易激動。

    案發當天，母子又因小事起衝突，未料周男懷恨在心，趁著母親睡覺時，手持衣架毆打母親。隔日上午見母親還沒起床，再次動手，導致周母後腦杓挫傷、後背瘀傷、四肢多處瘀傷。她不再容忍，決定對兒子提告。

    檢察官偵訊時，周男坦承犯行，表示趁著母親熟睡之際，有拿衣架朝她身上毆打，導致她多處受傷。檢察官訊後，依涉犯傷害直系血親尊親屬罪將周男起訴。

    據悉，周男平時所為還算正常，但情緒起伏頗大，稍不順心，情緒就會變得非常激動，常因小事情與家人吵架。

    法官認為，周男不思理性溝通解決與母親之間的糾紛，並以毆打方式，造成母親受傷，且傷部位甚多、面積廣大，就連頭部也受到攻擊，犯行非輕，且未取得母親諒解；考量他坦承犯行等情況，依傷害直系血親尊親屬罪判處有期徒刑6月。

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