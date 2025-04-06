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    又是139線！黃牌重機過彎突慘摔騎士噴飛原因曝

    1輛黃牌重機行經彰化市139線彎道時突然失控摔車，機車車殼等零件受損。 （圖由警方提供）

    1輛黃牌重機行經彰化市139線彎道時突然失控摔車，機車車殼等零件受損。 （圖由警方提供）

    2025/04/06 13:20

    〔記者湯世名／彰化報導〕又是139線！1輛黃牌重機昨天（5日）行經彰化市139線大彰路一處彎道時突然失控摔車，男性騎士噴飛出去，所幸僅造成四肢輕微擦挫傷，並未送醫治療；警方了解後發現，重機疑壓到路面碎石打滑摔車，確實肇事原因還要進一步釐清。

    警方調查，這起摔車事故發生在昨天下午2點38分左右，1輛由23歲男子騎乘的黃牌重機行經139線大彰路彰化市往芬園鄉方向7.5K彎道處時，突然失控摔車，男子噴飛倒地，整輛機車嚴重毀損。

    消防局據報派員趕往現場，男性騎士僅四肢輕微擦挫傷，表示不願就醫，消防人員為其簡單包紮治療。警方初步了解，男子騎乘重機過彎時，疑因輪胎壓到路面上的碎石不慎打滑摔車。

    警方呼籲，139線屬於一般公路並非賽道，沿路有不少落葉與砂石，過去就曾有許多機車騎士在過彎時壓到落葉或砂石而摔車，還有人因此衝到對向車道與來車相撞或撞到路樹，因而重傷甚至死亡，呼籲用路人行經該路段應小心行車。

    1輛黃牌重機行經彰化市139線彎道時突然失控摔車，所幸騎士僅輕傷。 （圖由警方提供）

    1輛黃牌重機行經彰化市139線彎道時突然失控摔車，所幸騎士僅輕傷。 （圖由警方提供）

    1輛黃牌重機行經彰化市139線彎道時突然失控摔車，機車車殼等零件受損。 （圖由警方提供）

    1輛黃牌重機行經彰化市139線彎道時突然失控摔車，機車車殼等零件受損。 （圖由警方提供）

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