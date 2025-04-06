利用農地回填非法廢棄物逾2200噸 父子檔環保蟑螂被重判

黃氏父子利用農地回填非法廢棄物逾2200噸，屏東地院重判2年不等徒刑。（資料照）

2025/04/06 14:17

〔記者李立法／屏東報導〕黃氏父子沒有清運及處理廢棄物執照，卻利用農地偷埋大量建築廢棄物，屏東縣環保局據報查獲，粗估非法掩埋的廢棄物數量逾2200噸，依違反廢棄物清理法送辦後，屏東地院認為父子倆危害環境犯行顯不足取，判處黃父2年徒刑，判處黃子1年8個月徒刑，可上訴。

黃氏父子2年多前利用東港一處劉姓男子負責管理的農牧用地偷埋廢棄物，1個月內回填含有混凝土塊、磚瓦、廢木材、廢磁磚、廢鋼筋、廢電線、廢PVC管等逾2200噸的廢棄物，由黃氏父子駕駛怪手負責整地，並雇用蘇男維護環境，屏東縣環保局據報後，會同警方前往查緝，卓姓曳引車司機正好載運一批廢棄物進場，當場查獲，將黃氏父子、蘇男及卓男一併依違反廢棄物清理法送辦。

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檢方認為黃氏父子利用農地掩埋廢棄物非法獲利逾78萬元，該農地劉姓管理人則表示對黃氏父子行為一無所悉；屏東地院審理後，認為黃氏父子未具清除廢棄物合法證照，卻利用農地回填大量非法廢棄物，危害環境及國人健康，實不足取，依共同犯廢棄物清理法分別判處黃姓父子、蘇男及卓男等4人各2年、1年8個月、1年2個月、1年2個月徒刑，其中蘇、卓2人各緩刑3年。

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