酒後也不能騎Youbike！台北市議員曾獻瑩揭「慢車酒駕」暴增4倍

台北市議員曾獻瑩指出，台北市「慢車酒駕」狀況多，去年取締數更暴增至507件，相較前年成長將近4倍，當中還有33件被依公共危險罪移送法辦。（記者甘孟霖攝）

2025/04/06 13:27

〔記者甘孟霖／台北報導〕酒後騎Youbike也算酒駕！台北市議員曾獻瑩指出，台北市「慢車酒駕」狀況多，去年取締數更暴增至507件，相較前年成長將近4倍，當中還有33件被依公共危險罪移送法辦，憂心此樣態逐漸成為城市交通安全新破口。交通局表示，將持續提醒民眾「酒前、酒後、宿醉不開車」觀念。

根據《道路交通管理處罰條例》，「慢車」泛指不以引擎驅動，或僅具輔助動力，最高時速未超過25公里的輕型車輛，如自行車、電動輔助自行車、電動滑板/平衡車等。

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曾獻瑩指出，根據台北市交通警察大隊資料顯示，2023年慢車酒駕取締件數僅129件，到了2024年卻暴增至507件，成長近4倍；當中，還有33件被依公共危險罪移送法辦。他提醒，駕駛慢車雖然看似安全，仍可能造成嚴重的交通事故，甚至涉及刑法公共危險罪，但民眾普遍誤以為酒駕慢車只會被勸導、不會被罰，以至酒駕慢車騎士風險與日俱增。

他說，慢車酒駕逐步成為城市交通安全的新破口，除反映民眾認知不足，也凸顯執法與宣導系統有明顯盲點，建議市府應強化法治教育與宣導、針對高風險時段與熱點區域加強宣導，或在Youbike站加裝宣導警語等。

交大表示，員警發現民眾駕駛慢車歪七扭八或偏離車道就會上前盤查，聞有酒味就會進一步要求停駛接受酒測。經酒測後數值超標，則違反道路交通管理處罰條例，處駕駛新台幣1200以上2400元以下罰鍰，且會要求當場停止駕駛；若拒絕酒測，可處4800元罰鍰。此外如慢車駕駛酒駕是騎乘電輔車等具有動力或電力的車輛，則可能涉犯公共危險罪而遭送辦。

交通局指出，酒駕零容忍，將持續提醒民眾「酒前、酒後、宿醉不開車」觀念，民眾如宴會餐敘有飲酒需求，當天可不開車出門改搭大眾運輸；如需開車出門，酒後應搭計程車或大眾運輸，或請親友接送、代駕等服務。

針對Youbike使用者酒駕，交通局表示，將依會員條款辦理停權2年，先前針對YouBike騎乘禮儀及規範，都有透過CMS、跑馬燈及新聞稿等方式宣導民眾應遵守騎乘規則及道路法規，後續將持續宣導，維護行人及YouBike騎士安全。

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