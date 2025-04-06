尋求房屋出租被洗腦投資虛擬貨幣 車手取款被逮辯第1天上工

詐騙集團成員孫姓車手落網時，自稱是公司只是前來取款，且第1天上工就被逮。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/06 13:44

〔記者陸運鋒／新北報導〕張姓男子在網路社群尋求房屋出租卻被詐騙集團盯上，詐團向他聯繫後並非真的想租屋，反而利想張男想賺錢的心態，進行洗腦投資虛擬貨幣，張男不疑有他投入5萬元後發現被騙而報案，警方將計就計誘出孫姓車手將其逮捕，而他自稱第一天上工就被逮。

據了解，從事保險業務員工作的58歲張男，在新北市中和區擁有房產，並於上月底在臉書貼文尋求房屋出租，而詐騙集團成員假借租屋名義與張男聯繫後，實際上並沒有要租屋，反而利用張男想賺錢的心態，聊起投資虛擬貨幣泰達幣可得高獲利。

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中和警方局調查，張男被對方洗腦後，以為真的可以賺錢，便匯出5萬元投資款項，但詐團得手後竟食髓知味，又再度要求張男交付160萬元投資虛擬貨幣，而張男與家人討論後，才驚覺被騙於是向警方報案。

據指出，警方獲報後成立專案小組偵辦，而狡猾的詐團一開始要求張男於新北中和某超商面交，但過程中卻以接洽人員不知道路或超商太吵等理由，不斷要求更改地點，前天才敲定在中和一處公園旁面交。

警方指出，待40歲孫姓車手前來取款時，見雙方一交付款項後，埋伏警力隨即上前將其壓制逮捕，查扣手機3支、現金160餘萬等證物。

警詢時，孫男否認自己是詐騙行為，稱是公司指派前來取款，且才第1天上工就被抓等狡辯之詞，警詢後，依詐欺及洗錢防制法罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾切勿輕信來路不明的投資管道，隨時保持警覺心，如接獲可疑訊息、電話，務必撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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