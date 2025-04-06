台中沉默男想念營區深夜街頭徘徊 霧峰警助返家

台中罹患身心障礙的許姓男子（左），前天凌晨在大里街頭迷路，警方獲報帶回警局順利聯繫到家人接回。（記者陳建志翻攝）

2025/04/06 13:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名罹患身心障礙的26歲許姓男子，前天凌晨在大里區塗城路上徘徊，守望相助隊員發現後通報警方，員警到場詢問身分、名字，許男都不願回答，不斷比手畫腳，僅拿出敬老愛心卡，員警將他帶回警局查詢聯繫後，才順利通知許男父親將他接回，感謝員警的協助。

大里塗城里守望相助隊前天凌晨0點左右，巡邏經塗城路發現一名男子不斷在路上徘徊，立刻通知警方，霧峰分局仁化派出所警員顧峻傑、胡育銓獲報後到場，發現男子僅不停傻笑、無法言語，疑似迷路需要協助，無法說出身分，僅拿出一張敬老愛心卡給警方，因天氣寒冷，警方先將該名男子帶回所內休息。

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員警將男子帶回派出所後，男子還是不願說話，但是能寫下自己的姓名供警方查詢，員警藉由警政系統查詢確認是許姓男子（26歲），警方去電詢問，順利通知到許男的父親，才知道他從北屯區一路搭車到大里。

許男父親抵達派出所後，看到兒子並確認其身體無恙後，對於員警的協助頻頻表示感謝，許爸爸表示，兒子因小時候疑似遭欺負後，而不願對外人開口說話，只會跟家人說話，因之前曾在大里塗城路附近的營區服役，此次應是想去看看曾服兵役的營區而從北屯家裡搭車到大里迷路，所幸有警方及時伸出援手，才讓兒子平安無事。

霧峰分局警方也呼籲，民眾若在街頭上發現有疑似需要協助的人士，請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能平安返家。

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