一巴掌拍出怒火！酒後輕拍臉頰開扁 台中2工人互毆警壓場

兩名工人酒後起衝突當街互毆，警方到場查辦。（擷自「社會事新聞影音」）

2025/04/06 14:37

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區一間人力派遣公司，昨晚黃姓、顏姓兩名工人因故起口角進而大打出手，警方獲報趕往約制經查，原來兩人都有喝酒，因顏不滿黃輕拍其臉頰，認為是「呼巴掌」具挑釁意味，因此衍生互毆糾紛，2人酒醒後雖互不提告，但警方仍依違反社維法將黃、顏移請裁處。

台中市第四分局黎明派出所昨晚9時許獲報，轄內南屯區黎明路二段某人力仲介公司前有糾紛，員警獲報後迅速派遣3車6名警力趕抵現場時，現場已無打鬥情事，僅見42歲黃姓工人獨自滯留，滿臉怒氣，另名涉案的顏姓工人（41歲）則已先行離開，經初步檢視，黃男身上並無明顯傷勢，後續透過公司聯繫，顏男才返回現場接受詢問。

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經查，兩人為同一公司員工，當晚疑酒後因工作細節及拍打臉頰的舉動起爭執，據了解，黃男在言語交談中輕拍顏男臉頰，顏男卻認為是「當眾呼巴掌」，一氣之下動手反擊，雙方情緒失控大打出手互毆，演變成全武行。

警方指出，兩人皆有酒後狀態，案發後雖未造成明顯傷勢，雙雙也未提出傷害告訴，但警方仍依《社會秩序維護法》第87條第2款「互相鬥毆」將二人移請裁處；第四分局長陳祥麟呼籲，民眾遇到爭執應理性溝通、冷靜應對，切勿因一時衝動釀成衝突，民眾如發現可疑或暴力行為，可即時撥打110報案求助。

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