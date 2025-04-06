噁！空調技師假借保養闖妙齡女住處偷內衣褲 還自瀆拍下PO網炫耀

空調冷氣技師曾男曾替多妙齡女修繕冷氣，但謊稱仍需保養並索取住處鑰匙私下複製，趁無人在家之際竊取內衣褲，甚至還自瀆拍下PO網炫耀，警方獲報將其逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

2025/04/06 13:26

〔記者陸運鋒／新北報導〕空調冷氣技師曾姓男子曾替多名妙齡女客戶修繕冷氣，但心術不正的他，謊稱後續仍需保養，索取住處鑰匙後私下複製，並趁無人在家之際竊取內衣褲，甚至還自瀆拍下PO網炫耀，新北市中和警分局獲報展開追查，掌握相關跡證後將曾嫌逮捕送辦，檢方複訊後聲押禁見獲准。

據了解，27歲曾嫌學生時期就讀空調相關科系，畢業找到工作後，先擔任學徒學習一技之長，之後升任為空調冷氣技師，目前已從事此行業約3、4年左右，並在台北市信義區租屋。

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中和警分局調查，近期陸續接獲至少3起內衣褲失竊報案，且被害女子皆為妙齡女子，懷疑是曾到府修繕、保養冷氣的曾嫌所為，立即報請新北地檢署指揮偵辦。

警方追查，曾嫌利用公司安排的案件，聯絡客戶前往其住處維修保養後，只要見到對方是獨居年輕的女性，就會再度連繫謊稱後續保養服務等理由，騙取住處鑰匙加以拷貝，再趁著被害女子外出後，拿著備份鑰匙闖入屋內，竊取內衣、內褲後離去，直到被害女子返家後才發現衣物不翼而飛。

據查，曾嫌返家還會對竊取來「戰利品」做出自瀆猥褻舉動，並且自拍上傳至X（原推特）、Telegram等社群軟體，分享給同好網友觀看，甚至還附上被害女子個人社群網站的生活照。

據指出，專案小組警方掌握相關跡證，見時機成熟後持拘票、搜索票，於上月底將曾嫌拘提到案，並查扣手機、筆記型電腦等相關證物。警詢時，曾嫌稱因好奇心作祟，才會衝動犯下大錯，警方後，依侵入住居、竊盜、散布猥褻罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後，認為曾嫌有再犯之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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