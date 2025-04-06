「百斬計畫」檢舉成功領5萬 桃警與民眾聯手誘捕詐團車手

桃園市有民眾險誤信網路股票投資社群，原本準備20萬元投資，擔心遇到詐騙集團而到派出所諮詢，警方隨即與他聯手誘捕詐團車手，並起出偽造證件等相關證物。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/04/06 12:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市有民眾加入網路股票投資社群，隨即有理財專員傳訊給他，他準備投資20萬元，擔心遇到詐騙集團，先到桃園警分局大樹派出所找員警諮詢，員警識破是詐團慣用伎倆，隨即與民眾聯手誘捕出面取款的車手葉姓女子，並搜出偽造的員工證件及收據等證物，訊後將葉女移送桃園地檢署偵辦。

警方表示，為打擊詐騙集團氣焰，內政部警政署推動「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵一般民眾或經發掘尚未報案的潛在被害人，除即時告知遭詐騙情事阻止並繼續匯款，且能提供詐欺車手情資線索等，進而協助配合警察機關誘捕詐欺車手及集團成員，如符合規定經審核通過後，將可頒發獎金鼓勵措施。

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警方表示，桃園警分局落實執行百斬計畫，5日有民眾到大樹所諮詢指出，自己無意間加入網路股票投資社群，有位劉姓理財專員每日傳送股票投資訊息讓他很心動，準備要投資20萬元，但又擔心誤入詐騙陷阱，所以先找員警諮詢，員警當場識破是詐團慣用「假投資、真詐財」伎倆，經勸導說明並與民眾共同聯手逮捕詐團車手。

桃園警分局分局長王智民表示，民眾可至警政署刑事警察局165打詐儀表板「百斬計畫獎5萬車手檢舉專區」提供線索，情況急迫時可撥打110或165專線，由員警協助完成提供情資。

詐騙集團車手葉姓女子出面取款時被警方逮捕。（記者鄭淑婷翻攝）

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