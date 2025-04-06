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    清明連假大執法 南警一分局3天查獲6酒駕多屬「隔夜醉」

    南市一分局員警在清明連假3天內查獲6件喝酒後駕車違法情事。（圖由警方提供）

    南市一分局員警在清明連假3天內查獲6件喝酒後駕車違法情事。（圖由警方提供）

    2025/04/06 12:19

    〔記者王俊忠／台南報導〕今年清明連假從4月3日至6日共4天，台南市警局一分局有鑑於民眾連假期間歡聚出遊常飲酒助興，為避免酒駕肇事致憾事發生，從連假首（3）日起即積極規劃各式取締酒駕勤務，採多點機動攔查、封閉式威力路檢等，3天來共取締6件酒駕，多有白天就查獲酒駕情事，其中多屬前一晚就喝酒的「隔夜醉」情形。

    南市警一分局交通組統計清明連假執法成效，在3天內共取締6件酒駕案（公共危險罪移送3件、行政罰2件、拒測1件） ，貫徹「酒駕零容忍」的執法理念，展現鐵腕打擊酒駕不法的決心。

    一分局警方分析連假期間查緝到的酒駕態樣，發現大白天酒駕的比率較平常高出許多，其中多屬「隔夜醉」的情形，也就是前一晚飲用大量或酒精濃度高的酒類，隔天體內酒精尚未完全代謝，導致身體仍處於酒醉狀態。顯見連假期間，部分民眾輕忽自身酒精代謝能力，心存僥倖「醉」而上路，為杜絕駕駛人喝酒後的僥倖心態及維護民眾行的安全，警方會持續打擊取締酒駕劣行。

    警方表示，喝酒或食用含酒精之食品後，千萬不可以駕駛交通工具，應充分休息讓酒精完全代謝，隔夜到白天如有身體不適或反應遲鈍疑似酒醉情形，切勿心存僥倖勉強上路，應改搭乘大眾交通工具、計程車、指定駕駛或找代駕服務，以避免發生害人又害己的憾事。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    南市警一分局在清明連假展開酒駕大執法行動。（圖由警方提供）

    南市警一分局在清明連假展開酒駕大執法行動。（圖由警方提供）

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