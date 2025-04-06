連假登山探花蓮八通關古道阿桑來嘎線 女子渡溪遭沖走溺斃

花蓮縣消防局第三大隊派員搜救，昨天深夜在拉庫拉庫溪底找到女子，但已經不幸溺斃。（花蓮縣消防局提供）

2025/04/06 12:16

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一支6人登山隊3日從花蓮卓溪鄉卓溪山登山口入山，登一等三角點玉里山後，昨天全團下溪渡拉庫拉庫溪、預定再上攀接瓦拉米步道佳心出南安，但其中一名女山友意外被溪水沖走，因溪谷沒有手機訊號，花了兩個小時走回佳心駐在所平台報案求救。花蓮縣消防局立刻啟動搜救，昨天深夜找到女子時已不幸溺斃，今天凌晨已經將女子送下山交由警方處理。

花蓮縣消防局第三大隊副大隊長鄧羅春明說，昨天下午3點43分接獲報案，渡溪意外發生的時間是下午1點半左右，由於女子被溪水沖走後目視已經看不到人影，溪谷底部手機沒有訊號，因此走到佳心住宅所收到訊號立刻以手機撥打119報案求救，失聯者當時身著紫色衣服、黑色褲子及黑色背包。

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花蓮縣消防局立刻組成搜救隊，從南安走瓦拉米步道進入到佳心，在當地族人協助下摸黑下溪，沿溪往下游尋人，但是昨天深夜找到女子已經沒有生命跡象，救難人員將女子遺體上S K E D捲式擔架後將人拉上瓦拉米步道，今天凌晨12點多送到南安登山口，轉交警方處理。

一行6人走的路線是探勘等級，入山後途經清朝開闢的八通關古道，可順探布農族阿桑來嘎部落遺址及舊駐在所，日本時代曾經沿著部落舊路開闢日八通關越道的阿桑來嘎支線，且有鐵線吊橋過溪，不過鐵線橋目前只剩水泥橋門遺跡，涉水渡溪後可上攀接回日八通關越道也就是現在的瓦拉米步道佳心駐在所遺址平台。

花蓮縣消防局第三大隊派員搜救，昨天深夜在拉庫拉庫溪底找到女子，但已經不幸溺斃。（花蓮縣消防局提供）

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