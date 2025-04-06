過彎失控！台3線嘉義阿婆彎路段再傳騎士自摔死亡意外

台3線嘉義阿婆彎路段驚傳騎士過彎自摔死亡意外。（中埔警分局提供）

2025/04/06 11:23

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣大埔鄉台3線313公里阿婆彎路段，4月5日下午傳出死亡交通事故，60歲男子騎乘普通重機車行經該處時疑因不熟路況，過彎失控自摔跌落路旁水溝，當場失去生命跡象，由救護車送往醫院急救仍告不治，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

警方調查，4月5日下午1時54分許，獲報台3線313公里處發生機車事故，立即派員警到場處理，經瞭解為1名60歲男子騎乘普重機車，途經台3線313公里處、南往北下山方向，疑因不熟路況，過彎時失控打滑自摔，人車都跌落至路旁水溝，造成男子頭部重創及四肢多處擦挫傷，後由救護車送往醫院就醫，仍因傷重不治。

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中埔警分局指出，轄內台3線交通事故頻傳，為降低該路段發生肇事事件，警方除加強重點路段測速違規舉發，並持續執行防制交通事故勤務作為，並再次呼籲山區道路狹窄且彎道多，請駕駛朋友切勿超速、跨越雙黃線及其他違規行為，務必遵守交通安全規則，也要尊重其他用路人的路權安全，避免交通事故憾事發生。

台3線嘉義阿婆彎路段驚傳普通重機騎士過彎自摔死亡意外。（中埔警分局提供）

中埔警分局加強嘉義縣台3線山區路段測速違規舉發。（中埔警分局提供）

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