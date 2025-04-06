台中警車出勤被撞車頭凹 37歲女駕駛恐挨罰

台中警車出勤行經路口時，與綠燈直行的休旅車碰撞。（民眾提供）

2025/04/06 10:47

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四分局一輛警車5日晚間獲報出勤，沿途開啟警鳴器與警示燈疾駛，行經南屯區一處路口時雖減速，仍與另輛綠燈直行的休旅車發生激烈碰撞，所幸無人傷亡，輕熟女駕駛稱，當時有聽到警笛聲，但被左轉車輛擋住視線，不確定警車來向才碰撞，詳細肇因將由警方後續調查釐清。

第四分局今天說明事發經過表示，該分局南屯所昨晚8時許接獲民眾報案，警車趕赴現場途中行經文心南路與文心南七路口，與開車綠燈直行的陳姓女子（37歲）發生碰撞，造成警車車頭撞凹變形，休旅車左側車身明顯受損，所幸雙方無人受傷，經對警車駕駛蔡姓警員及陳女實施酒測，酒測值均為零。

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經查，蔡員當時駕駛巡邏車全程開啟警示燈及警鳴器執勤，沿文心南七路往豐偉路方向行駛，依道路交通安全規則第93條第2項規定，得不受標誌、標線及號誌指示之限制，且於行經上述路口時已減速並注意車前狀況，惟遭由文心南路往三民西路方向休旅車碰撞。

陳女表示，當時雖然聽見警笛聲，但因左轉待轉車輛阻擋視線，無法即時辨識警車方向，結果於綠燈直行時直接撞上執勤中的警車；詳細肇事原因仍需再蒐集各項跡證、調閱路口監視器以釐清詳細事故經過及肇責。

第四分局長陳祥麟說，警備車輛在執行任務時，需爭取分秒時間到達事故或案件現場，駕駛人若未依規避讓，或者妨礙其通行，依道路交通管理處罰條例第45條規定，可處汽車駕駛人3600元罰鍰，吊銷駕駛執照；若因此致人死傷者，處汽車駕駛人6000元以上9萬元以下罰鍰，吊銷駕駛執照，再三呼籲民眾遇有執行緊急任務之警備車輛時，應依規定主動禮讓，以保障行車安全。

發生碰撞事故的路口。（民眾提供）

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