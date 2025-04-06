國1頭份交流道前路口 轎車追撞科技廠交通車駕駛送醫

轎車追撞遊覽車。（圖由警方提供）

2025/04/06 10:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市國道一號頭份交流道前路口，昨（5）日晚間6點多，發生轎車追撞科技廠交通車事故，轎車駕駛47歲黃姓男子因胸口疼痛、無法行動，經消防救護人員救出送醫，雙方駕駛均無酒駕，黃男稱一時恍神撞上。

苗栗縣政府消防局昨晚6點20分許獲報，指國一頭份交流道前路口，發生遊覽車與轎車碰撞事故，派遣頭份消防分隊人員前往救援。消防人員到場，發現為轎車追撞遊覽車，轎車駕駛黃男意識清楚，但因胸口疼痛、無法行動，經利用長背板將黃男救出送醫。

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轄區頭份警分局調查，雙方駕駛酒測值皆為0，轎車駕駛黃男稱一時恍神才會撞上遊覽車，而該輛遊覽車為竹南科學園區一家科技廠交通車，駕駛為44歲郭姓男子，當時準備前往銅鑼園區廠載員工返回頭份，於路口停等紅燈時被撞上，遊覽車上僅駕駛郭男一人，沒有人員受傷。

頭份警分局呼籲駕駛開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，隨時與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。

苗栗縣頭份市國道一號頭份交流道前路口，昨（5）日晚間6點多，發生轎車追撞遊覽車事故。（圖由警方提供）

轎車車頭凹陷毀損。（圖由警方提供）

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