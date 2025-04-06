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    台中北區暗夜惡火！連棟6戶老宅陷火海 驚悚濃煙烈焰畫面曝

    現場烈焰濃煙衝天，令人悚目驚心。（民眾提供）

    現場烈焰濃煙衝天，令人悚目驚心。（民眾提供）

    2025/04/06 10:04

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區台灣大道上一處連棟老舊二樓透天厝，5日深夜突傳出火警，火勢一發不可收拾，在夜空中竄出濃濃黑煙與烈焰，火舌迅速吞噬及煙燻鄰棟旅店畫面驚悚，嚇壞附近民眾，火勢在今天凌晨撲滅，共6戶民宅遭波及焚毀，所幸造成人員傷亡，詳細起火原因待進一步鑑定釐清。

    這起火警發生在昨天深夜11點多，地點在北區台灣大道一段上的舊式連棟二樓透天厝，消防局獲報派遣中區消防分隊等9個單位、23輛消防車、52名消防人員趕抵時，發現火場為無人居住空屋，但火勢迅速延燒，火光如白晝般照亮夜空，熊熊烈焰不斷從窗戶與屋頂竄出，伴隨濃密黑煙直衝高空，火勢甚至逼近緊鄰旅店，場面驚悚。

    轄區第二分局同時間也啟動啟動交通快打，在台灣大道沿線原子街口、中華西街口火警周邊道路，布署交整崗、交通封路管制、疏導人車改道通行，確保救災交通順暢及附近人車安全，另因火場濃煙竄燻鄰楝旅店，警方也協助疏散住宿旅客。

    火勢在今天凌晨控制撲滅，燃燒面積高達200平方公尺，初步勘察起火點在其中一戶空屋延燒波及5戶，共6戶民宅遭波及焚毀，所幸未造成人員傷亡，經調閱監視器與訪查周邊，未發現可疑人為縱火跡象，初判疑因電線老舊導致走火，後續由消防火調科詳查釐清起火原因。

    現場烈焰濃煙衝天，令人悚目驚心。（民眾提供）

    現場烈焰濃煙衝天，令人悚目驚心。（民眾提供）

    消防人員布署水線滅火。（民眾提供）

    消防人員布署水線滅火。（民眾提供）

    火勢迅速延燒，共6戶民宅受燒。（民眾提供）

    火勢迅速延燒，共6戶民宅受燒。（民眾提供）

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