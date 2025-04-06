北部女偕失智母遊府城走散 警動員搜尋15分找到了

台南市二分局員警幫忙林姓女子（右二）找到其走失的70歲母親（右一）。（圖由警方提供）

2025/04/06 09:48

〔記者王俊忠／台南報導〕「警察先生請幫幫忙，我媽媽不見了！」，5日下午，1名42歲林姓女子找上巡邏中的台南市警二分局中正派出所巡佐劉昱成、警員林致融求助。林女慌張地說，她從北部帶著70歲母親到台南國華友愛商圈旅遊，因人潮眾多，母親卻走失了找不到人，十分著急。員警隨即調閱監視器、發動搜尋，15分鐘後找到呆立路旁的林母，讓母女喜重逢。

昨（5）日下午2時許，42歲的林女慌張地跑向巡邏員警求助，林女告訴員警，她利用清明連假帶母親從北部來台南旅遊，有輕微失智症的70歲母親不慎在國華街與府前路口走失了，她非常自責。

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巡佐劉昱成、警員林致融得知狀況後，先安撫林女緊張不安的情緒，然後請她詳細敘述逛街路線、還有林母長相、衣著等特徵，得知她們母女倆從國華街走到府前路口時，林女一回頭赫然發現母親已不知去向。

2員警立即分工調閱周邊附近的監視器畫面，循著國華街、府前路方向沿路穿梭四處尋找約15分鐘後，終於在府前路與海安路口附近，發現呆立路旁、不知所措的林母。員警在確認林母身分後，立刻聯繫林女趕來與母親會合，林女與母親重逢後才放下心中大石、破涕為笑，喜悅之情全寫在臉上。

林女非常感謝警方熱心協助、不斷向員警道謝說，還好有警察的幫忙，才能平安地找到母親，母女兩人並開心地與員警合影留念。

南市警二分局表示，家中如有失智長輩務必隨時注意其動向，避免讓其單獨行動，發現走失時應即時報警，讓警方發揮團體力量有效協助搜尋。

幫忙找到迷路失智婦人的台南市警局二分局中正派出所巡佐劉昱成（右）、警員林致融（左）。（圖由警方提供）

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