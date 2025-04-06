警盤查逆向駕駛被攻擊 負傷壓制查獲「喪屍煙彈」法辧

薛姓男子逆向行駛警盤查遭攻擊受傷，警負傷壓制查獲「喪屍煙彈」法辧。（民眾提供）

2025/04/06 08:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市三民警二分局員警於昨（5）日深夜23時40分，攔查大順路違規逆向行駛的轎車，薛姓駕駛（男、49歲）因持有毒品心虛，佯裝接受盤查，突然持三角錐攻擊員警，拔腿狂奔企圖逃逸，員警以辣椒水順利壓制，並查獲非法持有「喪屍煙彈」依托咪酯247.75公克，全案依妨害公務及違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

三民二分局民族所員警擔服巡邏勤務，於4月5日23時40分許，見薛男駕駛轎車跨越雙黃線，逆向行駛於大順二路上，上前示意停車受檢，薛嫌佯裝配合下車接受盤查，警方瞄見車內有可疑包裹，詢問為何物時，薛嫌突抓起包裹向外奔跑，同時持路邊三角錐攻擊警方，造成員警手部擦挫傷。

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警方隨即對薛嫌噴射辣椒水並上前壓制，當場查獲薛嫌非法持有第二級毒品依托咪酯菸彈5顆、菸油6罐，總重量247.75公克，全案依妨害公務及違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，並持續溯源追查毒品來源。

薛嫌駕駛車輛未依規定駛入來車道，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，警方同時依法舉發。

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警方查獲「喪屍煙彈」依托咪酯247.75公克。（民眾提供）

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