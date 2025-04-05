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    網購「壯陽品」怕周知！他留鄰居地址 被告「妨害名譽」

    勇哥（化名）網購壯陽保健食品，為隱瞞家人竟冒用鄰居姓名收貨。示意圖與本案無關。（資料照）

    勇哥（化名）網購壯陽保健食品，為隱瞞家人竟冒用鄰居姓名收貨。示意圖與本案無關。（資料照）

    2025/04/05 23:59

    〔記者王捷／台南報導〕勇哥（化名）買壯陽保健食品但擔心被家人發現，故意在貨運資料上留鄰居的名字。鄰居兒收到勇哥的包裹，發現是壯陽產品，昨天到警所怒告妨害名譽，聲稱父親雖中風，但依然「勇健」，所以堅持提告。

    據了解，勇哥與鄰居平常沒有什麼交集，但鄰居的信曾經誤放到他家，因此才對鄰居的姓名有印象，前陣子他上網買聲稱有壯陽效果的保健食品，他擔心被家人發現，因此在填寫貨運資料時，刻意留鄰居的名字與地址，卻填自己的手機號碼，刻意讓物流業者送錯，用電話通知他拿貨。

    但是當鄰居的兒子接到包裹時，一開始懷疑是詐騙，並質問送貨員父親名字為何會出現在保健食品上？打電話才發現勇哥是訂購時，很擔心勇哥未來是否會訂購奇怪的東西寄送到家裡，同時也很不滿，因為勇哥以父親的名義訂購壯陽產品，等於公告周知父親不健康。

    勇哥辯解，他沒有惡意冒名，真的是擔心買壯陽食品被發現，因此才留自己的手機號碼在貨運資訊中，警方在訊後將全案依法函送。

    律師洪銘憲認為，勇哥是否構成妨害名譽要交由院檢認定，但以個資法第41條規定來看，只要有人惡意使用別人的個資來圖利自己或害別人，導致他人可能受害，就可能構成犯罪，另外常見的冒名預定餐廳的騷擾，還可能觸犯妨害信用等罪嫌。

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