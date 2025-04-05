公主復仇記！膠原蛋白大廠前千金被資遣 提告勝訴

二審台南高分院認定雙美為實質雇主，判賠林明怡100萬3904元。（記者王捷攝）

2025/04/05 23:41

〔記者王捷／台南報導〕台灣膠原蛋白大廠、上市公司「雙美生技」（股號4728）疑上演「公主復仇記」。曾助市場派鬥倒公司派的前總經理林泉源，他的女兒林明怡，派駐到中國子公司突遭資遣，她憤而提告勝訴；但雙美不服稱，林明怡為家屬安排進入公司、無勞動契約，台南高分院認定雙美為實質雇主，應給付資遣費100萬3904元。

林明怡曾擔任雙美百分之百持股子公司「北京享贊公司」的重要業務幹部，長期駐點中國，負責銷售雙美的膠原蛋白產品。她的父親林泉源，曾任北京享贊董事長兼總經理；其兄林鈺庭也曾任雙美營銷處主管。雙美主張，林女之所以獲錄用，是因家屬安排，公司從未與她簽訂正式勞動契約，並非正式聘僱，對其薪資也僅負部分責任。

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然而林明怡主張，自己自2017年起受聘於雙美，並經由雙美核定職位與薪資，月薪包含台灣與中國兩地給付、銷售獎金等，並由台灣總公司統一管控，離職前遭突襲性資遣，且平均工資被低估，導致資遣費嚴重不足。

一審台南地方法院審理後認為，林女未與中國子公司簽訂書面勞動契約，依現行法律與實務見解，若企業集團由母公司實際掌握人事與給薪決策，則母公司應被視為實質雇主。雙美不但主導林女錄用與調派，亦控制北京與東莞子公司的薪資與獎金政策，屬於法律上所稱的「實體同一性法人」，雙美應負完全僱主責任。判雙美應給付109萬2993元。

雙美不服上訴，主張林女為高層家屬，不具獨立勞動契約關係，其高薪及高額獎金皆為父兄影響下取得，不具勞務對價性，也提出林女曾長期在台期間未上班卻領薪等資料，要求扣抵並撤銷判決。

台南高分院則駁回雙美抗辯，再度認定林女與雙美間成立勞動契約，並指出母公司對子公司屬統一雇傭關係。然而，二審指出一審在計算平均工資時，將一筆5萬多元的非經常性獎金納入並不妥當，重新核算林女的月平均工資為29萬多，因此總資遣費下修，改判100萬3904元。

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