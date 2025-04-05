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    1.6噸史上最大宗！破獲20億元K他命 混合毒品原料「很有賺頭」

    「滿瑞富」漁船涉嫌走私K他命為主的大量毒品，多達1.6噸，是史上最大宗毒品案。（記者黃美珠翻攝）

    「滿瑞富」漁船涉嫌走私K他命為主的大量毒品，多達1.6噸，是史上最大宗毒品案。（記者黃美珠翻攝）

    2025/04/05 22:12

    〔記者黃美珠／新竹報導〕「滿瑞富」號漁船走私毒品案，專案小組起獲的安非他命毛重約22.5公斤，但在「藥國」身價相對較低的K他命，卻多達1625.8公斤！長期肅毒的檢調警們說，關鍵就在K他命既是毒品的「成品」，也是毒品的「原料」，近年的新興混合毒品像毒咖啡包、彩虹菸、喪屍煙彈等，都是以K他命為原料混合其他轉做而成，需求之大，不言可喻。

    檢警調表示，安非他命在國內毒蟲間的交易行情大約每公克2000元，K他命每公克則是1200元到1500元不等。

    但因K毒是很多新興、混合毒品的「原料」，轉手就可改做，像是：毒咖啡包每3包「藥」價2000元，單包就可賣到7、800塊；喪屍煙彈3ml收1500元，相對於單純拉K，這樣大雜燴般的混合毒品明顯要有「賺頭」。

    這次竹檢的緝毒成果，是繼2019年橋頭地檢署與海關，聯手在高雄查扣來自越南的可疑貨櫃，一舉查獲1.5公噸的安非他命與K他命之後，國內出現最大宗的毒品走私案件。

    當年，橋頭地檢署獲報有販毒集團要用貨櫃夾帶毒品闖關，也果然在高雄66號碼頭開櫃查驗時，起獲了同樣以茶葉包偽裝的1.5公噸毒品。其中安非他命500公斤、K他命1000公斤，當時就號稱起獲的毒品市價高達百億，且是國內查獲境外走私毒品的最大量。

    這次「滿瑞富」號漁船走私的毒品，光K他命就多達1625.8公斤，單就K他命這項單一毒品來看，確實堪稱我國緝毒史上最大量的一次。若以K他命前述每公克1200元價格計算，推估這波肅K成果相當於19億5000多萬元。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    這批K他命用茶葉包偽裝。（記者黃美珠翻攝）

    這批K他命用茶葉包偽裝。（記者黃美珠翻攝）

    「滿瑞富」漁船被查獲涉嫌走私K他命等毒品。（記者黃美珠攝）

    「滿瑞富」漁船被查獲涉嫌走私K他命等毒品。（記者黃美珠攝）

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