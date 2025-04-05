空姐赫見樓梯間有陌生人 控警40分才到 北市信義分局回應了

報案人拍下警方處理過程。（記者姚岳宏翻攝臉書信義區三兩事）

2025/04/05 20:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕今凌晨3時許，一位空姐下班回到北市信義區虎林街住處，打開樓下公寓鐵門，發現有不明人士睡在樓梯間，擔心安危隨即打電話報警，但警方處理方式讓空姐老公不滿，稱警方40分鐘後才到，且直接讓該不明人士離去，警方解釋，當時正處理另兩件案件，警力才略有遲到。

空姐老公將過程PO網指出，他老婆是位空服員，今天凌晨3點時才回到家，結果開了1樓的大門，發現有個流浪漢睡在1樓的樓梯間，他們於3點14分報警，然後警察3點54分（40分鐘後）才抵達，他請問這樣的見警時間是正常的嗎？

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空姐老公說，如果今天不是流浪漢，而是通輯犯或者是變態那怎麼辦？還是警察跟市府們，又要等到悲慘事件發生後才來後續重視，他也請各位信義區的子民們務必要小心，因為警察的處理方式，就是原地的讓這位（侵入民宅）的流浪漢直接離開，要大家大門一定要鎖好喔。

信義分局表示，3點16分接獲110報案，稱有虎林街公寓之大樓回收處有流浪漢躲藏，請警方了解。遂派遣線上警力到場，經警方到場了解該男是居住附近從事資源回收的64歲張姓男子（無刑案紀錄），警方到場見其精神狀況不佳，核對身分無誤後，責令張男離開。

對於有關報案人反映警方延遲40分鐘到場一情，信義分局解釋五分埔派出所接獲報案，正同時偵處毒品通緝案及竊盜現行犯二案件，故警力有略遲到場情形，已回電向當事人說明在案。

報案人拍下報警時序。（記者姚岳宏翻攝臉書信義區三兩事）

警方現場盤查睡在樓梯間的張男。（記者姚岳宏翻攝，警方提供）

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