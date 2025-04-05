懷疑進讒言害失業 越南移工狂砍同鄉右頸下場曝

彰化發生越南移工在宿舍砍傷同鄉案。（民眾提供）

2025/04/05 19:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化38歲馮男與越南鄰居杜男一起來台打拼，未料因工作引起嫌隙，後來馮男因故被開除，令他耿耿於懷，去年12月馮男酒後認為，都是杜男讓他失業，竟持尖刀猛砍對方，造成杜男頸部14公分撕裂傷、鮮血狂噴，逃入廁所才保住一命。馮男行凶後被警方逮捕，彰化地院依殺人未遂罪判5年2月，刑滿後驅逐出境。

判決書指出，馮男與杜男在越南時為鄰居關係，後來相繼到台工作，馮男2024年10月遭解聘，同年12月17日晚間，馮男到前公司宿舍與友人飲酒，過程中馮男提及，解職與杜男有關，早已心生不滿，三杯黃湯下肚後，他情緒激動衝進廚房，將一把22.5公分長的水果刀藏入口袋，準備與杜男對質，但馮男如見仇人，突然抽刀朝杜男右頸狠砍，當場血流如注，趕緊負傷逃往廁所躲避，馮男仍持刀追殺，其他移工見狀合力壓制。

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法官審理發信，馮男因長期懷疑杜男向雇主進讒言導致他失業，酒後預謀持刀報復。雖他事後坦承犯行，並與杜男以賠償金達成和解

法院調查發現，馮男長期懷疑杜男向雇主讒言，是導致他失業主因，酒後預謀持刀報復，雖然事後坦承犯行，並給杜男賠償金達成和解，但馮男手段凶殘，且「頸部攻擊顯有致死故意」，犯行惡性重大，因此依殺人未遂罪判處5年2月，刑滿後驅逐出境，不得再入境台灣。

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