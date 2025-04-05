高雄救護車未熄火被偷開走 消防局：加強教育 、會處分

高雄消防局救護車被女子（紅圈）偷開走。（民眾提供）

2025/04/05 18:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市消防局救護車未熄火拔鑰，今天上午11時28分在高雄榮總急診室前，遭蔡姓女子以「救人」為由偷開走，沿路還開警報器，至高雄港蓬萊商港區10號碼頭被警方逮捕。消防局強調，待了解當時狀況後，該處分會處分。

消防局第一大隊副大隊長彭保景表示，今天上午11點19分新興分隊救護車出任務，載送洗腎病患前往高雄榮總治療，11時28分許，救護車開至高雄榮總急診室外，因病患有其危險性，2名救護人員合力推單架進急診室，再返回救護車時，發現救護被一名女子偷開走。

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彭保景表示，被偷開走的救護車車齡約3、4年，新車價格約400萬元，因未熄火急停於急診室外，遭情緒不穩定的41歲蔡女偷開走，開往高雄港蓬萊商港區10號碼頭後，救護人員發現後立即報案，並利用車上定位系統追查，中午12點多被警方發現、逮捕。

消防局說，蔡女當時將車開走，後車廂門未關，途中還掉了一包救護包，被好心路人拾獲送至左營分隊，所幸無人傷亡也沒有財損，依規定救護車當時應拔鑰熄火，但若情況緊急也可依實際狀況處置，此次救護車被人開走事件，未來會檢討並加強人員教育，避免再發生類似狀況，同時也會了解實際狀況，檢視當時行政程序，若該處分就會處分。

高雄消防局救護車送病患急診未熄火被蔡女（右）偷開走。（民眾提供）

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