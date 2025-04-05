韓國男大生西門町遭砍 蔣萬安震怒：警加強巡邏及路檢

台北市警萬華分局。（資料照）

2025/04/05 17:57

〔記者劉慶侯／台北報導〕針對台北市萬華區屢屢發生民眾酒後鬥毆情事，今日又發生韓籍男大生遭酒醉男子持刀砍傷案，台北市長蔣萬安震怒，認為轄管萬華分局長期無策進作為，下今指示此後分局需對特殊時段、路段，加強巡邏及路檢，提高見警率，防範治安事件發生。

據了解，北市萬華區因轄區特性，部分特定區域龍蛇雜處，茶室、卡啦OK店林立，遊民四竄；尤其是廣州街、華西街、昆明街、西門町一帶，深夜或清晨時段，常見發生民眾酒後街頭鬥毆，或持械傷人情事。

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不料，今日又發生前科累累的周姓嫌犯，清晨在酒後持刀砍傷韓國籍男大生一事，嚴重影響我國際聲譽。

台北市長蔣萬安認為轄管分局長期未能針對轄區特性作警勤務調整，善盡維護治安責任，特別下今指示進行必要策進作為。

市長指示，萬華分局必需針對西門商圈清晨易發生酒後滋事區域及路段，加強巡邏及路檢，提高見警率，防範治安事件發生。

此外，加強西門商區該區治安巡邏，擬定具體策略，平日針對西門商圈治安顧慮場所及路段，規劃編排組合警力實施臨（路）檢。

尤其，舉凡逢周五、六、日，加強西門町鬧區重點時段、區域編排步巡兼守望勤務，以確保北市國際觀光景點整體治安無虞。

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