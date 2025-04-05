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    巡宮廟騎機車未戴安全帽 彰化市長林世賢回應了

    彰化市長林世賢騎機車未戴安全帽引發爭議，林世賢坦承最了最壞的示範，罰單會去繳錢。（取自彰化人大小事）

    彰化市長林世賢騎機車未戴安全帽引發爭議，林世賢坦承最了最壞的示範，罰單會去繳錢。（取自彰化人大小事）

    2025/04/05 17:26

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕「大甲媽」遶境今天（5日）進入彰化市區，彰化市長林世賢被拍到巡視宮廟騎機車未戴安全帽，他承認這是錯誤示範，因為行程太多，一時疏忽，收到罰單就會去繳。

    有民眾在彰化縣最大網路社群貼文「哇！遇到市長巡視宮廟，不過要記得安全帽，安全第一」，貼出林世賢未戴安全帽騎機車的照片，貼文底下留言，「市長做了最壞的示範」，還有人問，「市長的安全帽呢？」

    林世賢指出，今天是「大甲媽」駐駕彰化南瑤宮的重要日子，他從一大早就忙著跑行程，去了許多設立點心站給「大甲媽」香客的宮廟，為義工加油打氣。為了趕行程，就以機車代步，幾乎都有戴安全帽。

    對於沒戴安全帽騎機車，林世賢坦承做了錯誤示範，收到罰單也會去繳，他雖然騎了一小段就發現自己沒戴安全帽，也趕快戴上，但該認錯就要認錯，也會更加提醒自己，做為市長就要更加守法才對。

    彰化市長林世賢騎機車未戴安全帽引發爭議，林世賢坦承最了最壞的示範，罰單會去繳錢。（取自彰化人大小事）

    彰化市長林世賢騎機車未戴安全帽引發爭議，林世賢坦承最了最壞的示範，罰單會去繳錢。（取自彰化人大小事）

    大甲媽今天進入彰化市區，彰化市長林世賢為了趕行程以機車代步。（林世賢提供）

    大甲媽今天進入彰化市區，彰化市長林世賢為了趕行程以機車代步。（林世賢提供）

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