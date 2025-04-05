罵同事這個「三字經」判無罪 新竹法官：情緒發洩用語

新竹地院法官認為，三字經屬情緒發洩用語，判侮辱同事遭起訴者無罪。（記者蔡彰盛攝）

2025/04/05 16:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹市一家禮儀公司張姓業務員與陳姓禮儀師因有嫌隙，爭吵時張男辱罵「操你媽」而遭檢方依公然侮辱罪嫌起訴，然新竹地院卻認為，「操你媽」屬一般庶民習慣於發洩情緒時使用用語，而非刻意針對告訴人或告訴人母親人格尊嚴予以羞辱，判決無罪。

檢方起訴指控，張男與陳男因業務細故而互有嫌隙，雙方於前年10月6日中午在新竹市會館內發生口角爭執，過程中張男辱罵「你到底想怎樣……操你媽」，足以貶抑陳男名譽、人格及社會評價，認張男涉犯刑法公然侮辱罪嫌而起訴。

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張男堅詞否認公然侮辱犯行，辯稱當時是處於雙方情緒激動、發生爭執的狀況。

法官指出，依據憲法法庭判決意旨，個人語言使用習慣及修養本有差異，有些人之日常言談確可能習慣性混雜某些粗鄙髒話（例如口頭禪、發語詞、感嘆詞等），或只是以此類粗話來表達一時之不滿情緒，縱使粗俗不得體，亦非必然蓄意貶抑他人社會名譽或名譽人格。如非反覆、持續出現之恣意謾罵，即難構成公然侮辱。

本案被告係因工作上溝通問題對於告訴人心生不滿情狀下，始做出一次性言語攻擊，而非反覆持續出現恣意謾罵，堪認「操你媽」屬一般庶民習慣於發洩情緒時使用之用語，而非刻意針對告訴人或告訴人母親之人格尊嚴予以羞辱。

縱然該字眼甚為粗俗不得體，造成告訴人一時不悅、難堪甚或附帶、偶然傷及告訴人之名譽人格，然本案言語從客觀第三人之角度觀之，實難僅憑該等粗鄙字眼即對於告訴人社會名譽或人格名譽產生負面評價，尚不致於撼動告訴人在社會往來生活之平等主體地位，對於告訴人人性尊嚴侵害在質及量上均屬有限，因此諭知無罪。

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