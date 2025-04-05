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    人妻參加警友會餐敘 續攤混酒竟被撿屍

    廖姓男子參加警友會活動，趁人妻泥醉性侵，新北地院依乘機性交罪判3年10月徒刑。（記者吳昇儒翻攝）

    廖姓男子參加警友會活動，趁人妻泥醉性侵，新北地院依乘機性交罪判3年10月徒刑。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/04/05 16:33

    〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市廖姓男子去年參加警友會活動，認識一名人妻，見人妻續攤時因混酒飲用已無意識，佯稱要將她送回家，卻帶到汽車旅館性侵。被害人妻隔天向丈夫求援，並對廖男提告。新北地院近日審結，依乘機性交罪判廖男3年10月徒刑。

    檢警調查，廖男原先與該名人妻並不熟識，卻在KTV歡唱後，見對方斷片，心起歹念，將她帶往汽車旅館性侵得逞，還將被害人獨自留在旅館內。事後廖男更委請兩人共同友人向被害人妻轉達歉意，請對方高抬貴手，希望能與對方好好談談，能否用其他方式處理這件事情遭拒。

    檢察官調閱相關影像，並詢問計程車司機等人後，認定廖男涉犯乘機性交罪，依法將他起訴。

    法官審理時，被害人妻表示，案發當天自己只記得從餐廳吃飯，喝了威士忌後，又開了高粱，當天才與廖男第一次見面，印象中聽聞他說是開機車行的，說要送自己回家，隨後隱約記得有到KTV的包廂，之後醒來就在汽車旅館，身上一絲不掛，也沒有人，當下找不到手機，只好請櫃檯幫忙聯繫丈夫來接。之後發現下體微量出血，便趕緊詢問當天熟識的友人，釐清整個過程，方知竟被廖男性侵。

    法官調閱在場友人筆錄得知，被害女子到KTV時已經步伐不穩，是廖男主動要送她回家；而計程車司機也稱，當天女方已經昏睡沒有意識，到汽車旅館時，男方只說到了要女子下車，對方詢問到哪，廖男卻未回應，且態度不好。

    廖男辯護人則稱，稱監視器內可見被害人仍可行走、移動，甚至可以整理服裝儀容，可見對方性交時並無酒醉，只是因為之後斷片忘了與廖男合意性交，並非乘機性交。

    法官認為，依現場影像、證人所稱，均指出被害人已呈現泥醉狀態，在計程車上全程倒臥在後座昏睡，可見被告所稱無足憑採。本案事證明確，依乘機性交罪判處廖男有期徒刑3年10月。

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