台南仁德神壇縱火案偵破 疑800萬債務糾紛遭丟汽油彈

歸仁警分局全力追緝，逮獲仁德神壇的縱火嫌犯。（民眾提供）

2025/04/05 15:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德區成功里1處設置神壇的民宅，上個月21日凌晨遭丟擲汽油彈攻擊，造成屋內全面燃燒，所幸沒有釀致傷亡，警方佈線追緝下，陸續逮獲3名嫌犯，迅速偵破；據了解，疑似是800萬元的債務糾紛，才會縱火洩憤，迫使被害人未出面解決，但確切案情仍待進一步釐清。

歸仁警方訊問後，依組織犯罪條例、公共危險、殺人未遂、恐嚇、毀損等罪，將落網的3名男嫌移送地檢署偵辦，並持續追查縱火原因，以及有無幕後操縱、教唆者。

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案發的成功里透天民宅，底下是神壇，當時鐵捲門緊閉，2、3樓都有燃燒，火勢一度猛烈，烈焰不斷竄出，消防隊全力灌救，半個鐘頭內撲滅，屋裡的人先自行逃生，但有聽到被丟擲東西的聲音。

歸仁警方擴大調閱監視器釐清，證實該案確屬人為丟擲汽油彈縱火，隨即成立專案小組，並報請台南地檢署指揮偵辦。

歸仁警分局深入查訪歹徒丟擲汽油彈的動機，並比對監視器畫面，以車追人，陸續在摩鐵、住家，以及路上等處，圍捕、攔獲楊、宋、任等3名涉嫌縱火的男子。

據了解，屋內25歲楊姓男子與嫌犯有800萬元的債務糾紛，一直不出面處理，連家人都無法得知其行蹤，才會被丟擲汽油彈，逼迫現身，解決問題。

地方甚至傳出，由於被害人避不見面，家人曾被騷擾，住處大門之前還疑似被刻意開車衝撞，現在嫌犯更使出縱火的激烈手段，讓街坊鄰居都很害怕，希望警方加強社區巡邏。

歸仁分局長廖水池強調，遇有糾紛，應理性面對，尋求法律途徑解決，危害治安、挑戰公權力的犯罪行為絕對「零容忍」，一定嚴加查辦，保護人民的生命與財產。

仁德成功里一處設有私人神壇的透天民宅遭丟擲汽油彈縱火，屋內嚴重燃燒。（民眾提供）

仁德成功里一處設有私人神壇的透天民宅遭丟擲汽油彈縱火，屋內嚴重燃燒。（民眾提供）

仁德成功里一處設有私人神壇的透天民宅遭丟擲汽油彈縱火，屋內嚴重燃燒。（民眾提供）

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