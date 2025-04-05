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    清明連假霧臺山區遊玩 騎士摔落山崖被救起

    警方加強霧台、三地門攔查。（里港警分局提供）

    警方加強霧台、三地門攔查。（里港警分局提供）

    2025/04/05 14:48

    〔記者葉永騫／屏東報導〕清明連假不少遊客湧入霧台山區，前往台24線前往三地門鄉、霧台鄉等原住民部落探訪，里港警分局也加強交通疏導及攔查，但3日仍發生機車騎士連人帶車摔落山崖，所幸樹木卡住人車，經消防人員吊掛救起，騎士送醫後已無大礙，警方呼籲山路行車一定要特別注意，千萬別飆車。

    里港警分局表示，台24線是通往霧台的重要道路，沿途經過三地門、谷川大橋、小鬼湖、阿禮瀑布等知名景點，景色壯麗。其中，谷川大橋橋墩高達99公尺，為全台最高橋墩橋樑，跨越隘寮溪峽谷，成為熱門景點，但因山勢蜿蜒，一不小心可能發生危險，因此警方在台24線三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨等都設置攔查點，提醒民眾山區易有濃霧影響視線，山區速限為30公里，但仍有民眾不小心發生車禍。

    3日一名23歲來自高雄的楊姓男子騎機車經過霧台時，疑路況不熟加上車速過快，竟衝出山路連人帶車摔落山崖，所幸人車都被樹木卡住，屏東縣消防局出動吊車將騎士吊起送往醫院救治，所幸無大礙，警方請民眾到山區遊玩一定要注意安全，千萬不要飆車。

    一名楊姓男子連人帶車摔落山崖被樹木卡住。（取自社群霧台神山台24線C.P RACING）

    一名楊姓男子連人帶車摔落山崖被樹木卡住。（取自社群霧台神山台24線C.P RACING）

    消防人員將摔落山崖的楊男救起送醫治療。（里港警分局提供）

    消防人員將摔落山崖的楊男救起送醫治療。（里港警分局提供）

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