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    LINE認識陌生正妹教投資買幣 男直奔銀行解定存50萬差點沒了

    郭男聽從LINE上陌生正妹要教他買幣投資，警方趕忙告知他這是詐騙，揭露這起險些得手的假投資詐騙案。 （記者鄭景議翻攝）

    郭男聽從LINE上陌生正妹要教他買幣投資，警方趕忙告知他這是詐騙，揭露這起險些得手的假投資詐騙案。 （記者鄭景議翻攝）

    2025/04/05 14:26

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市郭姓男子昨到國泰世華銀行東湖分行，準備解除定存領出新台幣50萬元現金，行員察覺有異，立刻通報警方，經內湖分局大湖派出所曾國欽、陳英豪2名員警到場關心，才發現郭男是聽從LINE上陌生正妹要教他買幣投資，警方趕忙告知他這是詐騙，揭露這起險些得手的假投資詐騙案。

    警方表示，郭男聲稱要提領現金買房，但神情慌張、話語閃爍，引起警方懷疑，深入詢問下才知道，他日前透過LINE認識一名陌生女子，對方自稱可協助投資虛擬貨幣，還傳送交易App連結給他操作。後續更要求他直接將現金交給指定的「幣商」。

    兩名員警當場戳破詐騙伎倆，並向郭男解釋這類「幣商面交收款」正是詐騙集團常見手法，且都有APP了，為什麼還會要郭男用現金面交呢？郭男這才驚覺落入陷阱，當場打消提款念頭，成功保住血汗錢，頻頻向警方與行員致謝。

    內湖警分局表示，今年迄今已與轄內銀行聯手攔阻詐騙金額超過新台幣3,700萬元，呼籲民眾警惕假投資陷阱，尤其是「加LINE好友、推投資、要你交現金」，幾乎都是詐騙。民眾若有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110求助。

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